HOME OTOTEKNO TECHNO

Berapa Follower Minimal Agar Bisa Dapat Uang dari Instagram? Ini Jawabannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |18:47 WIB
Berapa Follower Minimal Agar Bisa Dapat Uang dari Instagram? Ini Jawabannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Media sosial seperti Instagram bisa menjadi penghasil cuan melalui berbagai fiturnya, apalagi jika akun Anda memiliki banyak pengikut (follower). Pertanyaan kemudian muncul, berapa banyak follower yang dibutuhkan agar akun Instagram dapat menghasilkan uang?

Nyatanya, tidak ada jumlah minimal pengikut yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang dari Instagram. Bahkan, akun dengan jumlah pengikut di angka ratusan, yang bisa dikategorikan sebagai influencer pemula, bisa menghasilkan uang melalui Instagram.

Seperti telah disampaikan bahwa ada banyak cara menghasilkan uang dari Instagram. Cara seperti monetesasi konten dan link affiliate membutuhkan jumlah follower minimal untuk menghasilkan uang, tetapi ada cara lain yang tidak membutuhkan syarat jumlah follower.

Fitur Play Bonus Instagram Reels

Salah satu yang banyak digunakan adalah fitur Play Bonus dari Instagram Reels. Dengan fitur pengguna hanya perlu mengunduh konten dari Instagram Reels dan akan mendapatkan hadiah saat konten mencapai jumlah poin tertentu.

Berikut adalah langkah untuk menggunakan fitur ini, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber:

Pertama adalah mengaktifkan fitur Play Bonus terlebih dahulu agar dapat menghasilkan uang dari Instagram Reels.

 

Halaman:
1 2
      
