Pihak Berwenang Tangkap dan Dakwa Pengembang Ransomware LockBit

WASHINGTON - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) mendakwa Rostislav Panev, seorang pria berkewarganegaraan Rusia-Israel, yang dituduh terlibat dalam pengembangan ransomware LockBit. Panev ditangkap di Israel pada Agustus atas permintaan Washington dan saat ini ditahan sambil menunggu ekstradisinya ke AS.

Menurut dokumen pengadilan yang dilansir Security Week, Rostislav Panev dituduh bekerja sebagai pengembang ransomware LockBit sejak kelompok tersebut didirikan pada 2019 hingga setidaknya Februari 2024, ketika penegak hukum mengumumkan akan mengamil langkah yang keras terhada operasi kejahatan dunia maya tersebut setelah meretas infrastrukturnya.

Pihak berwenang mengatakan pengembang seperti Panev membuat kode malware LockBit dan memelihara infrastruktur terkait.

Bukti yang memberatkan pria tersebut mencakup kredensial yang ditemukan di komputernya pada saat penangkapannya, yang menyediakan akses ke repositori yang menyimpan kode sumber LockBit, serta kredensial untuk panel kontrol LockBit.

Para investigator juga menemukan bahwa Panev bertukar pesan pribadi di forum kejahatan dunia maya dengan LockBitSupp, administrator utama LockBit, yang menurut pihak berwenang adalah warga negara Rusia Dmitry Yuryevich Khoroshev. Kedok dan keterlibatan Khoroshev terungkap dan dia telah didakwa oleh AS pada Mei.

Pihak berwenang menemukan bahwa Khoroshev melakukan pembayaran ke dompet mata uang kripto milik Panev antara Juni 2022 dan Februari 2024. Panev menerima mata uang kripto senilai sekira USD10.000 per bulan, dengan total USD230.000.

Menurut DoJ, Panev mengakui kepada pihak berwenang Israel bahwa ia telah dibayar oleh kelompok LockBit untuk layanan pengodean, pengembangan, dan konsultasi.