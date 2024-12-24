WhatsApp Luncurkan Fitur Stiker, Efek Panggilan Baru untuk Sambut Tahun Baru 2025

JAKARTA - WhatsApp memperkenalkan fitur-fitur baru yang akan meningkatkan pengalaman Anda berkirim pesan dan menelepon pada momen Tahun Baru.

Fitur ini akan tersedia dalam waktu terbatas, dan dapat dimanfaatkan pengguna WhatsApp untuk melakukan panggilan video dengan efek baru. Selain itu WhatsApp juga meluncurkan animasi dan paket stiker baru untuk menyesuaikan dengan suasana Tahun Baru.

Fitur Tahun Baru WhatsApp

Menurut keterangan WhatsApp, pengguna kini dapat melakukan panggilan video selama musim liburan dan menerapkan latar belakang, filter, dan efek kemeriahan, untuk memperingati Tahun Baru. WhatsApp juga menghadirkan reaksi animasi baru. Saat seseorang bereaksi terhadap pesan menggunakan emoji pesta tertentu, animasi konfeti akan muncul untuk pengirim dan penerima.

WhatsApp juga memperkenalkan stiker baru. Paket stiker Malam Tahun Baru (NYE) yang dikurasi tersedia, bersama dengan stiker avatar, yang sesuai dengan tema Tahun Baru. WhatsApp mengatakan fitur-fitur ini merupakan cara yang bagus untuk menyampaikan pesan masa liburan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif.

Fitur-fitur ini bergabung dengan fitur-fitur tambahan lain di WhatsApp dalam beberapa minggu terakhir, termasuk efek untuk panggilan video, seperti efek suara di bawah air, dan mikrofon karaoke yang diluncurkan beberapa pekan lalu. Pengguna juga memilih peserta tertentu untuk panggilan dalam grup tanpa mengganggu seluruh obrolan.