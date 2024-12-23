Instagram Kembangkan Editor Video Bertenaga AI, Pakai Model Movie Gen Meta

JAKARTA – Instagram tengah mengembangkan fitur kecerdasan buatan (AI) baru yang memungkinkan pengguna untuk menata ulang atau mengedit video mereka. Editor video bertenaha AI ini dibangun berdasarkan model AI Movie Gen milik Meta, sebuah proyek penelitian awal yang dapat menghasilkan video dari perintah teks.

Di Instagram, alih-alih memungkinkan pengguna membuat video dari awal, fitur ini akan menambahkan penyempurnaan pada video yang direkam menggunakan kamera dan menampilkan manusia sungguhan. Pengguna akan dapat membuat perubahan pada video seperti mengubah pakaian, latar belakang, dan bahkan penampilan keseluruhan mereka.

Alat Penyunting Video Bertenaga AI Instagram

Fitur baru ini diperkenalkan oleh Pimpinan Instagram Adam Mosseri dalam sebuah Reel. Dalam video berdurasi satu menit, ia memamerkan beberapa kemampuan fitur AI baru tersebut serta menjelaskan cara kerjanya. Khususnya, editor video AI tersebut sedang dalam tahap pengembangan, dan Mosseri menyoroti bahwa tool tersebut dapat diluncurkan tahun depan.

Dalam video tersebut, alat tersebut dapat mengubah pakaian Mosseri, menambahkan rantai emas di lehernya, dan bahkan menambahkan seekor kuda nil yang sedang bermain di kolam renang di latar belakang. Alat tersebut juga terlihat menggabungkan beberapa efek ini untuk membuat Mosseri tampak sedang duduk di samping gunung bersalju dan di lanskap gurun, menurut laporan Gadgets 360.

Dalam keterangan videonya, Mosseri mengungkapkan bahwa alat penyunting video AI tersebut didukung oleh model AI Movie Gen milik Meta yang telah dipratinjau pada Oktober. Khususnya, model ini merupakan model multimoda yang dilengkapi dengan empat kemampuan — pembuatan video, pembuatan video yang dipersonalisasi, penyuntingan video yang presisi, dan pembuatan audio. Movie Gen juga dapat menggabungkan pembuatan video dan audio untuk menghasilkan video dengan audio yang disinkronkan. Saat ini, model ini belum tersedia di domain publik.