Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link dan Cara Download Harvest Moon: Home Sweet Home APK Android dan iOS

Naufal Firnanda , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |18:57 WIB
Link dan Cara Download Harvest Moon: Home Sweet Home APK Android dan iOS
Harvest Moon: Home Sweet Home.
A
A
A

JAKARTA – Mainkan salah satu seri game Harvest Moon ini untuk bernostalgia dengan game legendaris pada masanya dengan sedikit sentuhan modern ini. Pada ulasan di bawah terdapat link dan cara untuk download game Harvest Moon: Home Sweet Home APK Android dan iOS.

Harvest Moon bisa dibilang sebagai salah satu game yang sangat legendaris pada masanya, bahkan sampai sekarang pun game ini masih ramai dimainkan oleh para pecinta game yang santai dan ringan. Baru-baru ini diketahui, Harvest Moon mengeluarkan seri terbaru mereka untuk platform mobile.

Adalah Harvest Moon: Home Sweet Home yang mampu meramaikan kembali komunitas game yang bisa dibilang sudah lama sepi ini. Game terbaru dari Harvest Moon ini ramai dicari oleh para penggemar setia serial game Harvest Moon.

Membawa unsur nostalgia untuk para pemainnya yang dahulu memainkan game ini melalui konsol generasi awal. Ditambah dengan musim libur yang sebentar lagi akan tiba, game ini layak untuk dimainkan kembali untuk mengisi waktu luang untuk santai menikmati game simulasi ini.

Dalam game ini, pemain nantinya akan mengurus pertanian dengan menanam, menyiram setiap hari, sampai tahap memanen hasilnya. Selain itu, terdapat banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan pemain ketika menikmati serial Home Sweet Home ini.

Pemain dapat memancing untuk mendapatkan ikan yang dapat dikonsumsi, memelihara hewan ternak yang lucu dan menggemaskan hingga melakukan kegiatan sosial untuk mendapatkan nilai sosial yang baik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179912//traffic_rider-3wvn_large.jpg
Klik Disini Link dan Cara Download Traffic Rider Mod Apk 2.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178771//game_guardian-2keD_large.jpg
Link Download dan Cara Menggunakan Game Guardian APK Tanpa Root
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/16/3178478//counter_strike_16-M4X8_large.jpg
Link dan Cara Download Counter Strike 1.6 untuk Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176278//shin_chan_shiro_and_the_coal_town-Le9y_large.jpg
Link dan Cara Download Shin chan: Shiro & Coal Town APK Android dan iOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174285//minecraft-NxKC_large.jpg
Klik Disini Link Gratis Download Minecraft 1.21.120.24 for Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/16/3173748//harvest_moon_hero_of_the_leaf_valley-p2BG_large.jpg
Link Download Harvest Moon Hero of Leaf Valley Bahasa Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement