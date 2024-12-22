Pengguna Keluhkan Samsung Galaxy S22 Bermasalah Usai Pembaruan One UI

JAKARTA - Pengguna Samsung Galaxy S22 melaporkan masalah serius setelah pembaruan One UI 6.1 yang dirilis pada September 2024. Pengguna malah mengalami gangguan seperti perangkat menjadi macet hingga kegagalan fungsi boot loop.

Keluhan pengguna setelah pembaruan One UI 6.1 ini muncul di forum Samsung, Reddit, dan media sosial. Mereka meminta pertanggungjawaban dari perusahaan, melansir laman Gizmochina, Minggu (22/12/2024).

Salah satu masalah adalah kegagalan Boot Loop. Banyak pengguna telah melaporkan smartphone mereka terjebak dalam boot loop terus-menerus, sehingga tidak dapat digunakan.

Upaya untuk menyelesaikan masalah, termasuk membersihkan cache, mengatur ulang pabrik, dan kunjungan teknis, terbukti tidak efektif.

Seorang pengguna S22 Ultra yang mengalami hal ini merasa frustrasi. Ia kehilangan data berharga dan menghadapi biaya perbaikan sebesar 483 dolar AS di India.

Masalah lainnya adalah perangkat restart berulang kali saat Wi-Fi dihidupkan. Masalah ini tetap ada bahkan setelah mengatur ulang pengaturan jaringan, memasuki mode aman, dan mengatur ulang pabrik.

Selain itu, seorang pengguna S22 Ultra membagikan video di X (sebelumnya Twitter) yang memperlihatkan perangkat mereka macet dalam boot loop. Mereka mengklaim pusat layanan mengidentifikasinya sebagai masalah motherboard, meskipun perangkat tersebut tidak mengalami kerusakan fisik.