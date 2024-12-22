Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tak Punya Mesin, Motor Listrik Honda CUV e: Tetap Harus Ganti Oli

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |19:14 WIB
Tak Punya Mesin, Motor Listrik Honda CUV e: Tetap Harus Ganti Oli
Motor listrik Honda CUV e (Fadli Ramadan)
JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi menjual CUV e: sebagai lini model motor listrik terbaru mereka. Namun, sistem penggeraknya menggunakan tipe direct drive yang memiliki kinerja mirip seperti CVT.

Dengan menggunakan sistem direct drive, CUV e: berbeda dengan Honda EM1 e: yang menggunakan motor penggerak jenis hub drive atau yang berada di roda belakang. Karena itu, sistem transmisi ini membutuhkan gearbox yang membutuhkan pelumas untuk diganti secara berkala.

Technical Service Training Manager PT AHM, Sarwono Edi mengatakan, pergantian pelumas transmisi tersebut mirip dengan skuter matic Honda lainnya. Hanya saja, takaran olinya sedikit lebih banyak dari skutik lainnya.

"Kalau yang CUV ada oli gardan-nya. Per dua tahun sekali. (ukuran takaran) 140 mili (mililiter). Hampir sama dengan motor matic Honda lainnya," kata Edi kepada wartawan di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

