HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Musim Hujan saat Libur Nataru, Mitsubishi Imbau Pengemudi Perhatikan Kendaraannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |18:36 WIB
Musim Hujan saat Libur Nataru, Mitsubishi Imbau Pengemudi Perhatikan Kendaraannya
Musim Hujan saat Libur Nataru, Mitsubishi Imbau Pengemudi Perhatikan Kendaraannya (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Momen libur Natal dan Tahun Baru 2025 biasanya dimanfaaatkan masyarakat untuk berlibur. Baik bepergian ke kampung halaman maupun berwisata ke tempat yang dikehendaki. 

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan sebelum bepergian. Itu karena pada saat ini telah memasuki musim hujan. 

Karena itu, pengemudi mobil sebaiknya menyiapkan kendaraannya agar perjalanan menjadi aman dan nyaman. 

Director of After Sales Division PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Kazuto Azuma mengimbau konsumen memperhatikan perawatan kendaraannya. Terutama saat musim hujan seperti saat ini. 

“MMKSI mengimbau para konsumen untuk selalu melakukan perawatan kendaraannya agar tetap optimal di segala kondisi, terutama di musim hujan yang riskan dengan kondisi yang kurang ideal," kata Kazuto Azuma, dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024). 

