Simak Cara Mainkan Gim Squid Game di Google Search

JAKARTA – Platform streaming video Netflix tengah gencar mempromosikan serial populernya Squid Game yang akan hadir untuk musim ke-2 pada 26 Desember. Dalam rangka promosi ini, Netflix telah bekerja sama dengan media, artis, dan berbagai platform lainnya.

Salah satu bentuk promosi ini hadir dalam bentuk game Red Light, Green Light yang lekat dengan serial Squid Game di Google Search.

Cara Bermain Squid Game di Google Search

Untuk memainkan gim ini, Anda harus mencari "Squid Game" di Google Search. Ini bisa dilakukaa di browser seluler dan desktop. Anda kemudian akan melihat ikon gamepad persegi panjang berwarna cokelat muncul di bagian bawah layar di hasil pencarian. Anda kemudian hanya perlu mengetuk atau mengklik ikon tersebut hingga muncul tata letak yang menyerupai permainan Red Light, Green Light.

Lingkaran biru di sebelah kiri akan memungkinkan Anda untuk menggerakkan enam orang yang mengenakan pakaian olahraga ke depan. Tujuannya adalah agar mereka berjalan sampai garis akhir sementara boneka, Young-Hee, mengalihkan pandangannya. Anda dapat menghentikan karakter sebelum boneka berbalik dengan mengeklik tombol X merah di sebelah kanan.