Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apakah UC Browser Bisa Membuka Situs Yang Diblokir?

Naufal Firnanda , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |20:24 WIB
Apakah UC Browser Bisa Membuka Situs Yang Diblokir?
UC Browser.
A
A
A

JAKARTA – Ingin membuka suatu situs namun terkendala karena diblokir oleh browser yang digunakan? Simak ulasan ini untuk mengetahui informasi mengenai satu browser yang diklaim dapat membuka semua situs yang diblokir.

Kita sebagai pengguna internet tentunya kesal jika ingin mengakses suatu situs melalui browser bawaan dan jaringan internet di Indonesia namun mengalami kendala karena situs yang ingin dituju diblokir oleh browser tersebut.

Sebenarnya pemblokiran pada beberapa situs disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor keamanan, pembatasan wilayah, dan lain sebagainya. Pemblokiran situs ini juga bertujuan agar konten yang tersedia di tanah air jadi lebih terkontrol.

Seperti tak kehabisan akal, pengguna internet berusaha agar menemukan cara untuk mengakses situs-situs yang diblokir dengan menggunakan browser khusus yang ternyata tersedia gratis dan dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store.

Salah satu browser tersebut adalah UC Browser. UC Browser merupakan browser yang dikhususkan untuk para penggunanya yang menggunakan ponsel. Uniknya, pada browser ini terdapat fitur VPN bawaan yang membuatnya bisa membuka situs yang diblokir.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/57/3104140//ilustrasi-Ue4g_large.jpeg
Cara Membuka Situs yang Diblokir Chrome Januari 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement