JAKARTA - Link download Yandex Browser Jepang layak diketahui penggunanya. Munculnya iklan dalam Yandex dapat disebabkan karena ada alamat khusus yang telah terdaftar di pengaturan proxy pada perangkat yang sedang Anda gunakan.
Anda bisa melakukan perubahan proxy dan kemudian restart perangkat yang digunakan. Adblock Plus juga merupakan solusi terbaik untuk menghilangkan iklan dari berbagai browser, salah satunya Yandex.
Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (20/12/2024), Okezone telah merangkum link download Yandex Browser Jepang, sebagai berikut.
https://www.mediafire.com/file/lnj10imppec20rh/Yandex_23.3.7.24_JalanTikus.apk/file
https://www.1024tera.com/indonesian/sharing/link?surl=m8Ne_AErLdC-ShmC6GTNBA
Itulah informasi terkait link download Yandex Browser Jepang yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita dan info terkini Anda hanya di Okezone.
(Rahman Asmardika)