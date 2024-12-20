Model HP Baru Tak Lagi Gunakan Layar LCD Berperforma Tinggi, Ini Alasannya

JAKARTA – Produsen smartphone disebut tidak akan lagi menggunakan layar LCD berperforma tinggi untuk ponsel-ponselnya di masa depan. Hal ini diungkap oleh blogger terknologi dan pembocor populer Digital Chat Station (DCS) saat menanggapi perdebatan di internet.

Meski sempat mendominasi, DCS menyebut layar LCD kini “sudah mati” dan nantinya hanya akan muncul di smartphone kelas bawah atau entry level, yang memiliki kisaran harga ratusan ribu rupiah. Bahkan menurut blogger itu, beberapa produsen smartphone telah meninggalkan rencana untuk memproduksi layar LCD berperforma tinggi.

Sementara penggunaan layar LCD berperforma tinggi dihentikan secara bertahap, smartphone segmen menengah dan flagship akan menggunakan layar OLED.

Layar OLED memiliki kualitas visualnya yang lebih baik, desain yang lebih tipis, dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan layar LCD. Kelebihan ini membuat layar OLED menjadi pilihan yang lebih baik bagi konsumen dibandingkan LCD.