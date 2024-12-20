Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

MNC Kabel Mediakom dan Data Utama Dinamika Bersinergi Hadirkan Vision+ TV untuk Masa Depan Hiburan Digital

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |18:12 WIB
MNC Kabel Mediakom dan Data Utama Dinamika Bersinergi Hadirkan Vision+ TV untuk Masa Depan Hiburan Digital
PT MNC Kabel Mediacom (MKM) bermitra dengan PT Data Utama Dinamika untuk menghadirkan layanan hiburan digital/Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA – Dalam langkah besar yang menggambarkan sinergi dua perusahaan teknologi terdepan, PT MNC Kabel Mediacom (MKM) resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Data Utama Dinamika untuk menghadirkan layanan hiburan digital Vision+ TV ke wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di ruang IPTV, Gedung MNC Tower, Lantai 14, dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua perusahaan.

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh CEO PT MNC Kabel Mediacom Rachmat Nurhadi, CCO PT MNC Kabel Mediacom Iwan Sumarwan dan Direktur Utama PT Data Utama Dinamika Immanuel Handoko.

Dalam sambutannya, CCO MNC Kabel Mediacom Iwan Sumarwan menyampaikan, “Kerja sama ini merupakan awal yang baru bagi kami. Bersama PT Data Utama Dinamika, kami berkomitmen untuk tidak hanya memberikan akses hiburan berkualitas, tetapi juga mendukung transformasi digital di berbagai daerah.”

Vision+ TV, sebagai salah satu platform hiburan digital unggulan, menawarkan pengalaman menonton dengan teknologi terkini, konten lokal dan internasional, serta kemudahan akses di berbagai perangkat. 

