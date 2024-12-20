Advertisement
Hadirkan Kemudahan Berbelanja, Kolaborasi Telkomsel dengan Evermos Dukung Ekosistem UMKM Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |17:06 WIB
Telkomsel dan Evermos menghadirkan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja produk UMKM di MyTelkomsel Super App.
JAKARTA - Telkomsel dan platform connected commerce Evermos menjalin kerja sama untuk memberi kemudahan berbelanja produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi para pelanggan melalui MyTelkomsel Super App.

Kolaborasi ini selaras dengan komitmen Telkomsel dalam mentransformasi MyTelkomsel menjadi Super App digital lifestyle yang mengintegrasikan fitur layanan hiburan dan commerce, selaligus memberikan kemudahan berbelanja produk UMKM kepada pelanggan.

Untuk mengakses fitur belanja oleh Evermos di MyTelkomsel, pelanggan dapat menggunakan fitur pencarian, masukkan keyword Produk UMKM atau Evermos, lalu klik logo Evermos agar dapat melanjutkan ke halaman belanja.

Sedangkan untuk memesan dan membayar produk UMKM dari Evermos di MyTelkomsel Super App, pelanggan cukup menjalankan beberapa langkah berikut:

  1. Temukan dan pilih produk favorit UMKM dari Evermos di aplikasi MyTelkomsel Super App.
  2. Lihat detail produk dan masukkan ke keranjang.
  3. Lengkapi data transaksi sesuai kebutuhan.
  4. Masukkan data alamat pengiriman.
  5. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, seperti Virtual Account (VA), kartu kredit/debit, atau melalui gerai Alfamart dan Indomaret.

"Kolaborasi strategis dengan Evermos merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk UMKM berkualitas melalui MyTelkomsel Super App. Selain itu, Evermos sebagai bagian dari portofolio Telkomsel Ventures yang menyediakan layanan e-commerce yang terintegrasi MyTelkomsel Super App. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mendukung pertumbuhan ekosistem UMKM di Indonesia," kata Vice President Customer Journey and Digital Experience Telkomsel, Nirwan Lesmana.

 

