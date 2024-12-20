Honda Kembangkan Teknologi Hybrid Baru, Jadi Lebih Irit BBM

JAKARTA - Honda Motor Co Ltd memperkenalkan teknologi terbaru untuk sistem hybrid Honda e:HEV. Teknologi ini akan diaplikasikan pada lini kendaraan hybrid generasi berikutnya.

Ada sejumlah pembaruan yakni mencakup pengembangan mesin, unit penggerak, dan teknologi kontrol terbaru untuk mesin 1,5 liter dan 2,0 liter. Pembaruan ini untuk meningkatkan efisiensi lingkungan sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan dan berkualitas tinggi.

Mesin baru 1,5 liter dan 2,0 liter direct-injection Atkinson cycle dirancang untuk menghasilkan tenaga lebih besar dan dipadukan dengan unit penggerak roda depan (FWD) yang memiliki sistem pendingin terintegrasi. Teknologi ini juga akan dikombinasikan dengan Mid-size Platform generasi baru yang saat ini sedang dikembangkan.

Sebagai hasilnya, efisiensi bahan bakar pada kendaraan e:HEV terbaru diharapkan meningkat lebih dari 10% dibandingkan model sebelumnya.

Selain itu, mesin baru ini dirancang untuk memperluas jangkauan efisiensi putaran mesin (RPM), sehingga menghasilkan keseimbangan optimal antara efisiensi bahan bakar dan torsi. Khusus untuk mesin 1,5 liter, efisiensi bahan bakar ditargetkan meningkat hingga lebih dari 40% dibandingkan model saat ini. Konversi tenaga dan efisiensi pada EV Drive Mode dan Hybrid Drive Mode juga akan ditingkatkan, memberikan performa yang lebih optimal di berbagai kondisi berkendara.

Pada unit penggerak roda depan baru, kemasan teknologi yang lebih ringkas memungkinkan peningkatan efisiensi, sambil mempertahankan kompatibilitas untuk berbagai model dengan skala kecil hingga menengah.

Inovasi ini tidak hanya memberikan efisiensi produksi yang lebih tinggi tetapi juga menekan biaya, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan bisnis di masa depan.