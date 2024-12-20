Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Bakal Tingkatkan Kapasitas Produksi, Bisa Serap hingga 18 Ribu Pekerja

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |16:23 WIB
BYD Bakal Tingkatkan Kapasitas Produksi, Bisa Serap hingga 18 Ribu Pekerja
bYD Bakal Tingkatkan Kapasitas Produksi, Bisa Serap hingga 18 Ribu Pekerja
A
A
A

JAKARTA - Jenama asal China Build Your Dreams (BYD) berencana meningkatkan nilai investasi di Indonesia dan memperluas komitmen termasuk peningkatan kapasitas produksi pada fasilitas manufaktur yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. 

BYD akan meningkatkan kapasitas produksinya, untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. Peningkatan ini tentunya membuka peluang untuk pengembangan fasilitas baterai kendaraan listrik dan teknologi kendaraan listrik lainnya yaitu Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). 

Hal ini disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani saat berkunjung ke Kantor Pusat BYD di Shenzhen, China, pada 16 Desember 2024.

General Manager BYD Asia Pacific, Liu Xueliang mengungkapkan apresiasinya terhadap kunjungan dari pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan.

"Dengan tambahan investasi dan penguatan industri, kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi pada fasilitas pabrik BYD di Indonesia serta membuka peluang pengembangan teknologi seperti baterai untuk ragam kendaraan New Energy Vehicle termasuk EV dan PHEV," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Ia menjelaskan, penambahan kapasitas ini diharapkan berkontribusi aktif dalam memenuhi beragam kebutuhan pasar domestik sekaligus memperluas potensi ekspor kendaraan listrik, mendukung potensi negara Indonesia sebagai salah satu pusat manufaktur kendaraan elektrifikasi di kawasan Asia Tenggara.

BYD mempercepat realisasi pembangunan fasilitas pabrik yang sebelumnya direncanakan pada awal 2026, menjadi kuartal keempat tahun 2025. 

Dalam kesempatan tersebut, Rosan menekankan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung percepatan realisasi investasi BYD di tanah air. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memastikan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan industri. 

Selain itu, Rosan menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia kepada perusahaan dalam bentuk berbagai insentif, termasuk pengajuan masterlist yang lebih efisien dan fasilitas impor mesin, untuk memungkinkan BYD mengimpor peralatan produksi dengan lebih mudah dan cepat, guna mempercepat transformasi industri kendaraan listrik di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/15/3190428/byd_atto_1-PpjE_large.jpg
Penjualan BYD Tembus 47 Ribu Unit Sepanjang 2025, Atto 1 Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/15/3189823/byd-JDUC_large.jpg
Ekspansi, BYD Bakal Bikin Leasing Sendiri Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187982/byd-P3UH_large.jpg
Pabrik BYD 90 Persen Rampung, Siap Produksi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/15/3187088/byd-dXwY_large.jpg
Marak PHEV, BYD Tak Tertarik Luncurkan Mobil Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/15/3185673/byd_atto_1-v3tP_large.jpg
Harga Atto 1 Naik, BYD Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184402/byd_atto_1-oAWS_large.jpg
Spesifikasi BYD Atto 1, Mobil Terlaris Oktober 2025 dengan Penjualan 9 Ribu Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement