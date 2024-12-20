Mulai Ekspansi, Maxus Resmikan Diler Pertama di Indonesia

JAKARTA – Indomobil Group melalui PT Indomobil Energi Baru secara resmi membuka dealer pertama Maxus di Indonesia. Diler tersebut berlokasi di Wisma Indomobil, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Chief Operating Officer (COO) Maxus Indonesia, Yudhy Tan, menjelaskan peresmian diler pertama ini menjadi langkah awal pihaknya memperkenalkan Maxus dengan konsumen Indonesia.

"Kami berharap brand Maxus tidak hanya diterima dengan baik di Jakarta, tetapi juga dapat tumbuh pesat di kota-kota lain di seluruh Indonesia," ujar Yudhy Tan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/202/).

Pihaknya berkomitmen menghadirkan kendaraan yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas, tetapi juga menjadi solusi yang berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Yudhy Tan juga menambahkan, Maxus ingin menjadi pilihan utama dalam kategori kendaraan yang ramah lingkungan, nyaman, dan dapat diakses masyarakat di Indonesia.

Dengan hadirnya dealer pertama ini, Maxus berharap dapat memberikan pengalaman layanan sales dan aftersales yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Peresmian dealer pertama Maxus di Jakarta ini merupakan langkah awal dari rencana ekspansi jaringan dealer Maxus ke kota-kota besar lainnya di Indonesia.