HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dalam 7 Tahun, Mitsubishi Produksi 1 Juta Kendaraan di Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |15:44 WIB
Dalam 7 Tahun, Mitsubishi Produksi 1 Juta Kendaraan di Indonesia
Mitsubishi rayakan produksi 1 juta unit kendaraan di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

BEKASI - Mitsubishi Motors Corporation mengumumkan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), pusat produksinya di Indonesia, telah mencapai total produksi kumulatif satu juta kendaraan. Pencapaian itu sejak produksi pertama pada April 2017.

President & Chief Executive Officer Mitsubishi Motors, Takao Kato mengatakan, berkat dukungan dari pemerintah Indonesia,
para pemasok, dan perusahaan mitra, pusat produksi di Indonesia telah menjadi pilar utama bisnis perusahaan,” kata Takao Kato saat seremoni 1 juta produksi Mitsubishi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/12/2024).

Ia menyebut kendaraan yang diproduksi di MMKI tak hanya untuk memenuhi kebutuhan di Tanah Air. Mobil Mitsubishi yang diproduksi di Cikarang juga diekspor ke sejumlah negara.

“Kendaraan yang diproduksi di sini dijual di seluruh Indonesia, dan beberapa diekspor ke negara lain, termasuk negara�negara ASEAN, sehingga fasilitas ini memiliki peran penting sebagai lokasi produksi utama ASEAN," ujarnya. 

"Kami akan terus meluncurkan produk-produk yang sangat menarik dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia lebih lanjut," kata Takao.
 
Seremoni 1 juta produksi Mitsubishi  dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, President & Chief Executive Officer Mitsubishi Motors, Takao Kato, serta para pemasok, dan perusahaan mitra lainnya.

Pusat produksi yang berlokasi di Kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi, Indonesia ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha. 

Pabrik ini mulai berproduksi pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160.000 kendaraan. Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi tersebut ditingkatkan menjadi 220.000 kendaraan, dan kendaraan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut kini telah diekspor ke sekitar 50 negara.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
