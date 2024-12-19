Meta Luncurkan Fitur Pesan Langsung Terjadwal di Instagram, Lakukan Uji Coba di Threads

JAKARTA – Meta telah meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna Instagram untuk menjadwalkan pesan langsung atau direct message (DM). Fitur ini diluncurkan secara diam-diam dan awalnya ditemukan oleh pakar media sosial Lindsey Gamble.

Dilansir Gadgets 360, untuk mengakses fitur ini, pengguna Instagram harus membuka obrolan dan menulis pesan, dan menekan lama tombol kirim. Langkah ini akan memunculkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih tanggal dan waktu untuk mengirim pesan.

Setelah dijadwalkan, akan ada konfirmasi yang mengatakan "1 pesan terjadwal" dalam obrolan. Pengguna dapat menjadwalkan lebih dari satu pesan dalam obrolan. Perlu dicatat bahwa waktu yang digunakan akan berdasarkan zona waktu yang dipilih pada perangkat pengirim.

Instagram menjelaskan bahwa pengguna dapat menjadwalkan pesan teks saja melalui DM. Pesan yang menyertakan media seperti foto, video, GIF, dan sejenisnya tidak dapat dijadwalkan untuk dikirim di lain waktu. Fitur ini tersedia untuk pengguna iOS dan Android.

Selain pembaruan fitur pada Instagram, Meta juga tengah menguji fitur pengiriman pesan terjadwal baru untuk Threads. Melalui akun resmi Threads, situs microblog itu mengumumkan uji coba fitur tersebut oleh sekelompok kecil pengguna.