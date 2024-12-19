Nvidia Luncurkan Komputer AI Seukuran Telapak Tangan, Harganya Cuman Rp4 Jutaan

JAKARTA - Nvidia meluncurkan superkomputer kecerdasan buatan (AI) berukuran kecil yang dijuluki Jetson Orin Nano Super. Komputer AI ini merupakan penerus dari Jetson Orin Nano yang diluncurkan pada Maret 2023, dengan peningkatan pada kinerja, pemutakhiran perangkat lunak, dan harga yang lebih murah dibandingkan pendahulunya, menurut klaim Nvidia.

Dilansir Gadgets 360, Komputer AI ini tersedia sebagai perangkat pengembang, dan perusahaan mengatakan bahwa komputer ini dapat berguna bagi pengembang, penghobi, dan pelajar yang ingin mempelajari dan membangun perangkat berbasis AI.

Dalam sebuah posting blog, Nvidia merinci komputer AI terbarunya, yang dipamerkan dalam sebuah video oleh CEO Jensen Huang.

Jetson Orin Nano Super adalah prosesor robotika seukuran telapak tangan yang dioptimalkan untuk menjalankan inferensi AI, membangun perangkat model bahasa besar (LLM), dan bahkan untuk alur kerja robotika. Komputer AI tersebut dibanderol dengan harga USD249 (sekira Rp4 juta). Khususnya, prosesor terbaru ini harganya lebih murah dari pendahulunya yang dibanderol dengan harga USD499 (sekira Rp8 juta).

Prosesor AI baru ini disebut-sebut memberikan peningkatan 1,7x dalam kinerja inferensi AI generatif. Nvidia mengklaim prosesor ini juga menawarkan peningkatan kinerja sebesar 70 persen menjadi 67 8-bit Integer Tera Operations Per Second (INT8 TOPS) dibandingkan dengan prosesor tahun lalu. Selain itu, bandwidth memori juga disebut-sebut meningkat menjadi 102GBps, peningkatan 50 persen dibandingkan dengan pendahulunya.