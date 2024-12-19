Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Nvidia Luncurkan Komputer AI Seukuran Telapak Tangan, Harganya Cuman Rp4 Jutaan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |06:30 WIB
Nvidia Luncurkan Komputer AI Seukuran Telapak Tangan, Harganya Cuman Rp4 Jutaan
PC AI Jetson Orin Nano Super. (Foto: Nvidia)
A
A
A

JAKARTA - Nvidia meluncurkan superkomputer kecerdasan buatan (AI) berukuran kecil yang dijuluki Jetson Orin Nano Super. Komputer AI ini merupakan penerus dari Jetson Orin Nano yang diluncurkan pada Maret 2023, dengan peningkatan pada kinerja, pemutakhiran perangkat lunak, dan harga yang lebih murah dibandingkan pendahulunya, menurut klaim Nvidia.

Dilansir Gadgets 360, Komputer AI ini tersedia sebagai perangkat pengembang, dan perusahaan mengatakan bahwa komputer ini dapat berguna bagi pengembang, penghobi, dan pelajar yang ingin mempelajari dan membangun perangkat berbasis AI.

Dalam sebuah posting blog, Nvidia merinci komputer AI terbarunya, yang dipamerkan dalam sebuah video oleh CEO Jensen Huang.

Jetson Orin Nano Super adalah prosesor robotika seukuran telapak tangan yang dioptimalkan untuk menjalankan inferensi AI, membangun perangkat model bahasa besar (LLM), dan bahkan untuk alur kerja robotika. Komputer AI tersebut dibanderol dengan harga USD249 (sekira Rp4 juta). Khususnya, prosesor terbaru ini harganya lebih murah dari pendahulunya yang dibanderol dengan harga USD499 (sekira Rp8 juta).

Prosesor AI baru ini disebut-sebut memberikan peningkatan 1,7x dalam kinerja inferensi AI generatif. Nvidia mengklaim prosesor ini juga menawarkan peningkatan kinerja sebesar 70 persen menjadi 67 8-bit Integer Tera Operations Per Second (INT8 TOPS) dibandingkan dengan prosesor tahun lalu. Selain itu, bandwidth memori juga disebut-sebut meningkat menjadi 102GBps, peningkatan 50 persen dibandingkan dengan pendahulunya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/16/3191008//viral-Jzwi_large.jpg
AI Belum Bisa Gantikan Google, Akurasi Jadi Tantangan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190682//kano_menikah_dengan_persona_ai_buatan_chatgpt_klaus-niy2_large.jpg
Perempuan Jepang “Menikah” dengan Persona AI Ciptaan ChatGPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/16/3190259//ilustrasi-cGbs_large.jpeg
Hindari Bias Budaya Asing, Komdigi Dorong Penguatan AI Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/16/3189985//google_disco-8grO_large.jpg
Mengenal Google Disco, Browser AI Terbaru yang Bisa Bikin Aplikasi Sendiri Tanpa Perlu Coding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/16/3189959//codex_mortis-6GaH_large.jpg
Game Pertama yang Dibuat 100 Persen dengan AI Kini Bisa Dicoba Gratis di Steam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement