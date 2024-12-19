5 Motor 2 Tak yang Pernah Berjaya tahun 90-an

JAKARTA – Motor 2 tak merupakan motor yang dikenal memiliki tenaga yang tinggi, bobotnya ringan, dan juga mudah perawatannya. Ini membuat motor 2 tak sangat populer dan pernah merajai jalanan Indonesia pada tahun 90-an.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan motor 4 tak di Indonesia kian mendominasi. Meskipun begitu, motor 2 tak masih memiliki penggemar dan menjadi motor pilihan, karena harganya yang relatif terjangkau.

Berikut 5 motor 2 tak yang pernah berjaya tahun 90-an seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (20/12/2024):

1. Yamaha F1Z-R

Pertama, terdapat motor bebek 2 tak populer andalan Yamaha, yakni F1Z-R. Motor ini diluncurkan pada 1999 dan hingga kini masih dicari oleh sebagian masyarakat.

Yamaha F1Z-R memiliki desain sporty dan dinamis. Motor besutan Yamaha ini juga dikenal mampu memberikan akselerasi yang responsif dengan tenaga yang cukup baik untuk aktivitas sehari-hari.

Kelebihan utama yang dimiliki motor ini adalah handlingnya yang sangat baik. Itu karena Yamaha F1Z-R dibangun dengan rangka yang ringan.

2. Suzuki Tornado GS

Motor 2 tak selanjutnya adalah motor legendaris besutan Suzuki yang didapuk menjadi penantang Yamaha F1Z-R, yaitu Tornado GS. Motor bebek 2 tak ini mulai mengaspal di Indonesia pada 1994, yang hadir sebagai penerus Suzuki Crystal.

Pada zamannya, Suzuki Tornado GS merupakan representasi dari kombinasi antara desain yang futuristik serta teknologi canggih. Dikatakan futuristik sebab pada bagian headlamp motor ini menyerupai robot dalam animasi 90-an.

Fitur unggulan dari Suzuki Tornado GS adalah sistem kopling ganda PECS 4 percepatan. Ini membuat, motor lebih halus dan memberikan rasa nyaman saat dikendarai.