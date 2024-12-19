Penjualan Motor Honda Tembus 4,6 Juta Unit Sepanjang 2024

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) mengungkapkan data penjualan tahun ini, periode Januari-November 2024. Disebutkan Honda telah menjual 4,6 juta unit sepeda motor dalam 11 bulan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), pada periode tersebut total penjualan motor di Indonesia mencapai 5.929.830 unit. Artinya, Honda mendominasi hampir 80 persen penjualan motor di Tanah Air.

"Untuk 2024 itu, Januari-November sudah di angka 4,6 (juta) unit. Naik tipis 0,9 persen, secara tahunan, Januari-November compare Januari November juga," kata General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin, di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

Muhib mengungkapkan angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, secara market share, Honda mengalami pertumbuhan pada tahun ini di tengah isu melemahnya perekonomian.

"Secara market tumbuh 2 persen, di angka 5,9 persen pasar otomotif nasional, AHM-nya naik 0,9 persen," ucapnya.

Sebagai informasi, penjualan motor di Indonesia pada Januari-November 2024, alami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Setidaknya, penjualan motor domestik naik 2,0 persen dibandingkan tahun lalu yang sekitar 5.809.959 unit.