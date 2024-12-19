4 Rekomendasi Moge Murah Harga di Bawah Rp100 Juta

4 Rekomendasi Moge Murah Harga di Bawah Rp100 Juta (Ist)

JAKARTA – Motor gede atau yang kerap disebut moge merupakan motor mewah dengan kapasitas mesin di atas 250 cc, yang dibanderol dengan harga yang fantastis. Bahkan, terdapat beberapa moge yang harganya ditaksir mencapai Rp1 Miliar.

Namun, seiring berjalannya waktu, hadir banyak varian moge yang canggih dan mewah, tetapi harganya cukup terjangkau. Dengan begitu, kepemilikan moge dapat menjangkau kalangan yang lebih luas, tidak hanya dapat dimiliki orang-orang kaya saja.

Berikut rekomendasi 4 motor gede murah harga di bawah Rp100 juta seperti dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (19/12/2024):

1. Kawasaki ER6N

Kawasaki ER6N merupakan moge asal Jepang yang diperkenalkan secara global pada pada 2006. Berselang 5 tahun atau pada 2011, Kawasaki ER6N mulai diluncurkan di Indonesia.

Perjalanan Kawasaki ER6N di Indonesia tidaklah panjang. Sebab, pada 2015 moge ini resmi berhenti dijual di Indonesia.

Kawasaki ZX-25R ditenagai mesin 4 tak DOHC berkapasitas 649 cc, yang mampu menghasilkan tenaga 71 HP pada 8.500 RPM dan torsi puncak 64 Nm pada 7.000 RPM.

Kawasaki ER6N harganya berkisar antara Rp72-86 juta untuk tahun rakitan 2012-2015.

2. Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350 adalah moge produksi perusahaan manufaktur asal India yang mulai mengaspal di tanah air pada 22 Februari 2022. Kehadiran moge ini juga sekaligus untuk memperingati hari jadi Royal Enfield ke-122.

Menariknya, Royal Enfield Classic 350 ini memiliki desain yang terinspirasi dari kendaraan Inggris pasca-perang.

Soal spesifikasi, moge yang didesain klasik tersebut dibekali dengan mesin silinder tunggal berkapasitas 349 cc SOHC. Dengan mesin ini, bisa memuntahkan torsi puncak 28 Nm pada 4.000 RPM dan tenaga maksimum 19,9 HP pada 6.100 RPM.

Royal Enfield Classic 350 dapat dimiliki dengan harga Rp85-93 juta untuk tahun rakitan 2018-2023.