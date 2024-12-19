Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Indonesia Jadi Negara Pertama Produksi Setir Kanan Jetour, Jadi Basis Ekspor?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |12:22 WIB
Indonesia Jadi Negara Pertama Produksi Setir Kanan Jetour, Jadi Basis Ekspor?
Indonesia Jadi Negara Pertama Setir Kanan Jetour, Jadi Basis Ekspor? (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Jetour Motor Indonesia resmi meluncurkan dua model di Tanah Air, Dashing dan X70 Plus. Ini merupakan model setir kanan pertama di dunia yang diluncurkan Jetour. Artinya, kedua model tersebut dirancang dan dikembangkan sesuai kebutuhan berkendara di Indonesia.

Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia, Ranggy Radiansyah, mengungkapkan langkah ini sebagai komitmen Jetour dalam memasarkan produknya di Indonesia. Itu karena mereka juga telah melakukan perakitan secara lokal pada fasilitas pabrik PT Handal Motor Indonesia (HMI).

"Ya, kita CKD di Handal. Itu juga salah satu strategi kita untuk punya harga positif. Selain itu, fun fact lainnya gitu tentang Jetour, Indonesia itu jadi basis road test untuk global deal untuk right hand drive atau setir kanan," kata Ranggy dalam kunjungan ke iNews Media Group, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Oleh sebab itu, Ranggy mengungkapkan, akan ada banyak pengembangan yang dilakukan Jetour di Indonesia, khususnya dalam membangun setir kanan. Pasalnya, Indonesia menjadi pasar yang cukup penting di Asia Tenggara.

"Jadi banyak banget pengembangan-pengembangan produk untuk revolutionaries nantinya yang akan mengadaptasi dengan kebutuhan jalan Indonesia, driving behavior orang Indonesia. Kita CKD setir kanan pertama di global. Di South East Asia pun kita right hand drive adalah negara yang pertama," tuturnya.

Ranggy mengatakan alasan Jetour menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia untuk mengembangkan setir kanan karena pasarnya yang cukup besar. Untuk itu, tak menutup kemungkinan untuk menjadikan Indonesia sebagai basis setir kanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/52/3119262/jetour_dashing-y3C2_large.jpg
Jajal Jetour Dashing Tempuh Bandung-Jakarta, Begini Rasa Berkendaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/52/3116125/jetour-aRpP_large.jpg
Lewat Travel+ Strategi Jetour Hadapi Persaingan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/52/3115228/jetour-kzbh_large.jpg
Perluas Jangkauan, Jetour Target Buka 30 Showroom Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/52/3111170/jetour_bakal_pamerkan_mobil_listrik_di_iims_2025-On0T_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Jetour Bakal Pamerkan Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/52/3109635/jetour_zongheng_g700-wvn5_large.jpg
Jetour Zongheng Meluncur Bawa Mobil Offroad Premium, Ini Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/52/3106376/jetour_x70_plus-5oz8_large.jpg
Penjualan Jetour Melonjak hingga 80 Persen pada 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement