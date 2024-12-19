6 Tanda-Tanda Mobil Bekas Kena Banjir

JAKARTA – Tanda-tanda mobil bekas kena banjir wajib untuk diketahui sebelum membeli mobil, terutama dalam kondisi bekas. Sebab, tanda-tanda mobil bekas kena banjir sering kali tidak terlihat secara signifikan dan kasat mata.

Namun, hal tersebut tidak membuat tanda-tanda mobil bekas kena banjir sulit untuk dideteksi. Meskipun, mobil bekas terendam banjir sudah dibersihkan, tetap saja sisa-sisa kotoran atau bahkan jamur masih menempel pada komponen mobil.

Pada akhirnya, beberapa komponen mobil berpotensi mengalami kerusakan.

Lantas apa saja tanda-tanda mobil bekas kena banjir?



Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (20/12/2024), Okezone telah merangkum 6 tanda-tanda mobil bekas kena banjir, sebagai berikut:

1. Bunyi mesin mobil menjadi kasar

Tanda-tanda mobil bekas kena banjir yang kerap kali dijumpai adalah bunyi mesin mobil kasar. Biasanya, hal ini terjadi setelah mobil digunakan untuk menerjang banjir.

Bunyi mesin mobil menjadi kasar disebabkan banyaknya air yang masuk ke mesin dan bercampur dengan oli, sehingga menyebabkan gesekan yang tidak normal.

Selain itu, bunyi mesin kasar juga bisa terjadi karena bearing fan belt atau bearing kompresor AC terendam air.

2. Muncul aroma tidak sedap

Tanda-tanda mobil bekas kena banjir selanjutnya adalah muncul aroma yang tidak sedap.

Ketika mobil digunakan untuk melewati banjir, banyak sisa-sisa air yang masuk ke dalam kabin mobil. Ini membuat, kotoran yang mengendap lama-kelamaan akan menimbulkan aroma tidak sedap yang menyengat di dalam kabin.

3. Berkarat

Berkarat merupakan salah satu tanda yang sulit terlihat secara kasat mata. Namun, hal tersebut bisa untuk dideteksi dengan cara memperhatikan bagian baut yang ada di bagian rem tangan.

Jika bagian tersebut ditemukan berkarat, ada kemungkinan bahwa mobil tersebut sudah pernah terkena banjir.