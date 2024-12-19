Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jetour Bakal Rilis Mobil Hybrid T2 Pertengahan 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:07 WIB
Jetour Bakal Rilis Mobil Hybrid T2 Pertengahan 2025
Jetour Motor Indonesia kunjungan ke iNews Media Group (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid. Ini memberikan angin segar kepada produsen mobil hybrid untuk memperkenalkan lebih banyak model.

Jetour Indonesia menjadi salah satu brand yang siap memasarkan model hybrid pada tahun depan. Berdasarkan road map yang sudah dipaparkan, mereka akan meluncurkan T2 Series dengan teknologi hybrid yang akan meluncur pada 2025.

"Tahun depan kita akan rilis off-road travel series dan itu memang masuk dengan ICE dilanjutkan dengan hybrid. Tahun depan T2, itu satu produk, ICE dan PHEV," kata Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia, Ranggy Radiansyah, saat berkunjung ke iNews Media Group, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Bukan hanya satu, Jetour Motor Indonesia akan meluncurkan 2 model mobil hybrid. Namun, langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk memberi kesempatan kepada konsumen Indonesia untuk mengenal produknya lebih dalam.

"Ada banyak model yang bakal masuk, T2 tahun depan terus dilanjut juga dengan T1. T2 ini yang off-road, PHEV yang boxy, T1 ini yang urban off-road. Jadi peruntukannya untuk anak muda di kota, tapi bisa dipakai off-road juga. Selanjutnya ada lagi model-model yang memang fokus di off-road travel series," ucap Ranggy.

 

Halaman:
1 2
      
