JAKARTA – Biaya pajak mobil Mitsubishi Pajero Sport akan dibahas dalam artikel ini. Pajero Sport merupakan SUV yang diminati hingga saat ini, bahkan menjadi salah satu mobil yang laris di segmennya.
Mitsubishi Pajero Sport pertama kali diperkenalkan ke publik pada 1996 di Jepang. Berselang 13 tahun atau pada 2009, barulah SUV tangguh tersebut mengaspal di Indonesia. Diketahui, generasi pertama Pajero Sport lebih dikenal dengan nama Mitsubishi Challenger.
Mobil Pajero Sport hadir dalam beberapa varian, seperti Dakar, Dakar Ultimate, Exceed, dan GLX. Perbedaan varian dan tahun produksi tentu berpengaruh terhadap besaran pajaknya.
Lalu, berapa biaya pajak mobil Mitsubishi Pajero Sport?
Dari informasi yang dihimpun, Kamis (19/12/2024), berikut perkiraan pajak Mitsubishi Pajero Sport yang perlu dibayarkan:
1. Pajero Sport Dakar
PAJ SPO24LDAKARH2W8A 2020 Rp7.540.000
PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2020 Rp7.540.000
PAJSPO24LDAKARK2W8AT 2020 Rp7.540.000
PJ SP24LDAKAR-H4X48A 2020 Rp9.720.000
PAJ SPO24LDAKARH2W8A 2021 Rp8.340.000
PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2021 Rp8.340.000
PAJSPO24LDAKARK2W8AT 2021 Rp8.340.000
PJ SP24LDAKAR-H4X48A 2021 Rp10.740.000
PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2022 Rp8.540.000
PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2023 Rp8.760.000
PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2024 Rp8.980.000
2. Pajero Sport Dakar Ultimate
PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2020 Rp8.180.000
PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2020 Rp9.740.000
PAJSP24LDAKARULT2W8A 2020 Rp8.340.000
PAJSP24LDAKULTK4X28A 2020 Rp8.180.000
PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2021 Rp9.040.000
PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2021 Rp10.760.000
PAJSP24LDAKARULT2W8A 2021 Rp9.040.000
PAJSP24LDAKULTK4X28A 2021 Rp9.040.000
PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2022 Rp9.260.000
PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2022 Rp11.020.000
PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2023 Rp9.560.000
PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2023 Rp11.300.000
PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2024 Rp9.740.000
PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2024 Rp11.580.000