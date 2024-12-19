Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |10:47 WIB
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024 (Dok MMKSI)
A
A
A

JAKARTA – Biaya pajak mobil Mitsubishi Pajero Sport akan dibahas dalam artikel ini. Pajero Sport merupakan SUV yang diminati hingga saat ini, bahkan menjadi salah satu mobil yang laris di segmennya.

Mitsubishi Pajero Sport pertama kali diperkenalkan ke publik pada 1996 di Jepang. Berselang 13 tahun atau pada 2009, barulah SUV tangguh tersebut mengaspal di Indonesia. Diketahui, generasi pertama Pajero Sport lebih dikenal dengan nama Mitsubishi Challenger.

Mobil Pajero Sport hadir dalam beberapa varian, seperti Dakar, Dakar Ultimate, Exceed, dan GLX. Perbedaan varian dan tahun produksi tentu berpengaruh terhadap besaran pajaknya.

Lalu, berapa biaya pajak mobil Mitsubishi Pajero Sport?
 
Dari informasi yang dihimpun, Kamis (19/12/2024), berikut perkiraan pajak Mitsubishi Pajero Sport yang perlu dibayarkan:

1. Pajero Sport Dakar

PAJ SPO24LDAKARH2W8A 2020 Rp7.540.000

PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2020 Rp7.540.000

PAJSPO24LDAKARK2W8AT 2020 Rp7.540.000

PJ SP24LDAKAR-H4X48A 2020 Rp9.720.000

PAJ SPO24LDAKARH2W8A 2021 Rp8.340.000

PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2021 Rp8.340.000

PAJSPO24LDAKARK2W8AT 2021 Rp8.340.000

PJ SP24LDAKAR-H4X48A 2021 Rp10.740.000

PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2022 Rp8.540.000

PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2023 Rp8.760.000

PAJSPO2.4LDAKL4X28AT 2024 Rp8.980.000

2. Pajero Sport Dakar Ultimate

PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2020 Rp8.180.000

PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2020 Rp9.740.000

PAJSP24LDAKARULT2W8A 2020 Rp8.340.000

PAJSP24LDAKULTK4X28A 2020 Rp8.180.000

PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2021 Rp9.040.000

PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2021 Rp10.760.000

PAJSP24LDAKARULT2W8A 2021 Rp9.040.000

PAJSP24LDAKULTK4X28A 2021 Rp9.040.000

PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2022 Rp9.260.000

PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2022 Rp11.020.000

PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2023 Rp9.560.000

PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2023 Rp11.300.000

PAJSPO24LDAKULTL2W8A 2024 Rp9.740.000

PAJSPO24LDAKULTL4W8A 2024 Rp11.580.000

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345/samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/52/3096321/chery_tiggo_8_pro-7k9b_large.jpg
Segini Pajak Tahunan Mobil Chery Tiggo 8 Pro yang Masih Sekelas Fortuner dan Pajero Sport
