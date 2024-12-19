Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

10 Link Download Gratis Mod BUSSID Truck Canter Full Strobo

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |18:13 WIB
10 Link Download Gratis Mod BUSSID Truck Canter Full Strobo
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Link download gratis mod BUSSID truck canter menarik diketahui. Untuk Anda pecinta dunia “truck oleng”, mod bussid truk ini dapat menjadi hiburan yang sangat seru dan tidak membosankan.

Anda bisa berkeliling indonesia menggunakan truck yang disukai, sembari “style oleng”. Selain itu, ada juga mod klakson, mod knalpot srigala dan mod strobo yang bikin truck Anda semakin keren di jalanan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (19/12/2024), Okezone telah merangkum link download gratis mod BUSSID truck canter, sebagai berikut.

Sekilas Tentang Mod BUSSID Truck

Mod Bussid truck adalah sebuah berkas dengan format file .bussidvehicle (lawas) dan atau .bussidmod (baru) yang bisa menambah kendaraan baru dalam game Bus Simulator Indonesia. File mod inilah yang nantinya akan mengubah berbagai elemen kendaraan di dalam game Bussid, termasuk kendaraan truk.

Proses pengubahan ini melibatkan input file mod ke dalam data permainan Bussid untuk mengaplikasikan modifikasi tersebut. Dengan Mod Bussid truck, Anda bisa mengendarai dan bermain simulasi truck truck yang ada di indonesia. Seperti halnya truck canter, truck isuzu, truck fuso, truck kontainer dan lainnya. selain itu, dengan tambahan livery bisa membuat truck seperti truck Anti gosip, truck wahyu abadi dan sejenisnya.

 

Halaman:
1 2
      
