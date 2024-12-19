Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Cheat Lengkap GTA 5 PS4

Naufal Firnanda , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |17:45 WIB
Daftar Cheat Lengkap GTA 5 PS4
GTA V.
A
A
A

JAKARTA – Nikmati daftar cheat Grand Theft Auto (GTA) lengkap ini yang dapat dicoba oleh para pemain untuk memaksimalkan pengalaman bermain ketika memainkan GTA 5 di PS4 yang dapat ditemui di bawah ini. Berikut Daftar Cheat Lengkap GTA 5 PS4.

Ketika memainkan GTA, pastinya tidak akan seru jika tidak menggunakan satu fitur yang sudah disediakan langsung oleh game ini. Cheat pada game GTA memang disediakan khusus dari sang pengembang untuk dicoba oleh para pemainnya.

GTA merupakan salah satu waralaba game terlaris yang pernah dibuat. Game besutan Rockstar Games ini terbukti masih memiliki banyak penggemarnya dari berbagai kalangan usia yang memainkan game ini tanpa kenal waktu.

Salah satu seri terbarunya adalah GTA 5. GTA 5 ramai dimainkan oleh para penggemar serial game GTA di berbagai platform. Salah satu platform yang tersedia untuk dapat memainkan GTA 5 adalah Playstation 4 atau PS4.

Berbeda dengan kebanyakan game lainnya yang mengharamkan cheat, pada game legendaris ini cheat tersedia secara bebas dan lengkap yang bertujuan untuk memaksimalkan pengalaman bermain para pemainnya.

Terdapat beragam jenis cheat yang tersedia, mulai dari cheat untuk karakter, senjata, kendaraan dan lain sebagainya. Maka dari itu, di bawah ini terdapat beberapa cheat GTA 5 PS4 yang bisa dicoba para pemain untuk membuat gameplay yang lebih seru dan menyenangkan.

Cheat Karakter GTA 5 PS4

  • Kebal (5 menit): Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga
  • Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1
  • Polisi Bintang 1: R1, R1, Lingkaran, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri
  • Polisi Bintang 5: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan
  • Tinjuan Super: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L2.
  • Loncatan Super: Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2
  • Lari Cepat: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak
  • Berenang Cepat: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan
  • Isi Kemampuan Instan: X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X
  • Terjun dari Angkasa: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan
  • Mode Mabuk: Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Kiri
  • Bidikan Slow-motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181946//gta_vi-9RLo_large.jpeg
Rilis GTA 6 Kembali Ditunda Hingga November 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/16/3173454//harvest_moon_back_to_nature-LBKQ_large.jpg
Ini Cara dan Download Cheat Harvest Moon: Back to Nature untuk Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172448//gta_san_andreas-G0DS_large.jpeg
Alasan Ryder dan Big Smoke Mengkhianati CJ di GTA San Andreas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/326/3163273//gta_v-73ST_large.jpg
Ini Cara Cepat Aktivasi Cheat GTA 5 di PS4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/326/3161616//gta_6-9vxq_large.jpeg
CEO Take Two Buka Suara Tentang Harga GTA 6, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/326/3159416//ilustrasi-V0dt_large.jpg
Link dan Cara Download Cheat FF Auto Headshot Terbaru 2025Link
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement