Valve Luncurkan Steam Replay 2024, Ini Cara Melihatnya

JAKARTA – Di penghujung tahun ini, Valve kembali meluncurkan Steam Replay, sebuah fitur yang meninjau kembali statistik game yang kamu mainkan sepanjang 2024. Steam Replay akan menunjukkan gim yang sudah kamu mainkan, berapa lama dimainkan, dan prestasi atau achievement yang telah kamu dapat sepanjang tahun.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Steam Replay akan berlangsung hingga akhir tahun, jadi jika kamu ngin melihat Steam Replaymu dan membuka lencana eksklusif Steam Replay 2024, kamu harus segera masuk sebelum fitur ini hilang.

Kamu juga bisa menyimpan Steam Replay ke profil Steam sebagai pajangan, serta membagikannya dengan teman-teman Anda untuk dilihat sepanjang tahun berikutnya.

Cara Melihat Steam Replay 2024

Ada beberapa cara untuk melihat Steam Replay 2024 kamu.

Pertama adalah melalui iklan banner di Toko Steam, yang akan mengarahkanmu langsung untuk melihat Replay-mu. Cara lainnya adalah dengan membuka store.steampowered.com/replay. Link ini akan mengarahkanmu langsung ke Steam Replay. Tentu saja kamu perlu login terlebih dahulu ke akun Steam kamu.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada banyak statistik yang bisa kamu lihat di Steam Replay 2024 ini. Kamu dapat melihat game yang telah kamu mainkan, total persentase waktu bermain untuk setiap game, jumlah pencapaian yang telah kamu peroleh, waktu bermain kamun di PC dan Steam Deck, dan masih banyak lagi. Steam juga melacak detail ini setiap bulan, sehingga kamu dapat melihat bagaimana waktu bermain kamu berkembang sepanjang tahun, dmeikian dilaporkan Digital Trends.

Rangkuman pada Steam Replay tetap sama, tetapi Steam telah membuat beberapa perubahan pada Replay sejak diperkenalkan pada 2022.