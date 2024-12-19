HUAWEI XMAGE Global Exhibition, Menampilkan Seni Fotografi dengan Teknologi XMage dari Pura 70 Ultra

Pameran foto hasil jepretan kamera smartphone Huawei Pura 70 Ultra yang dilengkapi dengan Ultra Lighting Pop-Out Camera pertama di dunia. (Foto dok Huawei)

Jakarta, Okezone – Bagi Anda pecinta seni fotografi, HUAWEI Indonesia telah sukses menghadirkan HUAWEI XMAGE Global Exhibition bertema ‘A Heartwarming World’ pada Kamis, 19 Desember 2024. Pameran ini menampilkan deretan foto luar biasa hasil karya para pemenang kompetisi fotografi global XMAGE Awards 2024, menghadirkan kehangatan dan keindahan dunia melalui lensa para fotografer berbakat.

Sebelumnya, pameran sekaligus menjadi perayaan perjalanan inovasi fotografi selama 12 tahun telah sukses digelar di sejumlah negara. Pameran di Indonesia kali ini, diselenggarakan sebagai kelanjutan dari peluncuran HUAWEI Pura70 Ultra yang merupakan bagian dari rangkaian HUAWEI Innovation Product Launch sebagai wujud komitmen HUAWEI menghadirkan teknologi terdepan bagi para konsumen.

Pada edisi kedelapan HUAWEI XMAGE Awards berhasil mengumpulkan jutaan karya fotografi dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam pameran kali ini menyuguhkan lebih dari 100 karya terpilih yang menampilkan momen kehangatan, ketenangan, kebaikan, dan hubungan tulus sesama manusia dengan mengedepankan filosofi merek HUAWEI XMAGE terbaru, ‘The Power of Image’.

HUAWEI berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi dalam teknologi, termasuk mobile imaging melalui teknologi XMAGE yang mampu memberikan pengalaman fotografi profesional dalam kondisi pencahayaan apa pun. Dengan empat pilar utama—sistem optik, struktur mekanik, teknologi imaging, dan pemrosesan gambar—HUAWEI XMAGE menghadirkan gaya fotografi yang khas, mengedepankan realisme, kontras, ketajaman, dan warna yang lebih hidup.

Chaoyue Pan, HUAWEI HQ Representative, mengatakan, melalui teknologi XMAGE, HUAWEI terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan teknologi mobile imaging yang memungkinkan pengguna menangkap momen dengan kualitas profesional di segala kondisi pencahayaan.