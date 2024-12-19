Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

AHM Kenalkan Honda ICON e:, Motor Listrik Lincah dan Tangguh!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |09:54 WIB
AHM Kenalkan Honda ICON e:, Motor Listrik Lincah dan Tangguh!
AHM kenalkan motor listrik Honda ICON e:. (Foto: dok AHM)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi memperkenalkan jajaran baru motor listrik, salah satunya Honda ICON e: pada Oktober 2024 lalu. Motor listrik mungil ini hadir dengan konsep "Advance – Compact", yang menggabungkan teknologi modern dengan desain ringkas yang membuatnya sangat cocok untuk menemani aktivitas sehari-hari. 

Peluncuran Honda ICON e: yang bersamaan dengan Honda CUV e: semakin memperkuat komitmen AHM dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia sebagai bagian dari strategi elektrifikasi serta keberlanjutan. 

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi, menambahkan bahwa peluncuran Honda ICON e: mencerminkan dedikasi perusahaan dalam menyediakan kendaraan masa depan yang efisien dan ramah lingkungan.

“Dengan teknologi canggih, desain modern, dan performa unggul, kami yakin konsumen dapat menikmati pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan membanggakan,” ujar Octavianus.

Keunggulan Honda ICON e:

AHM MOTOR

Menjadi jawaban kebutuhkan konsumen akan kendaraan elektrifikasi yang lincah dan tangguh di jalan raya, Honda ICON e: memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya, fleksibilitas berkendara yang cocok digunakan sehari-hari. 

      
