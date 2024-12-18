Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Luncurkan Smart Screen 100 Inci Pertama di Indonesia, Intip Fitur-Fitur dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |18:56 WIB
Xiaomi Luncurkan Smart Screen 100 Inci Pertama di Indonesia, Intip Fitur-Fitur dan Harganya
Xiaomi Smart Display Max 100 adalah smart screen pertama dengan layar 100 inci yang diluncurkan di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA - Xiaomi Indonesia meluncurkan Xiaomi Smart Display Max 100, televisi dengan layar berukuran 100 inci, yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan hiburan mulai dari menonton hingga bermain game. Dengan ukuran layar super besar ini, Xiaomi Smart Display Max 100 dapat menghadirkan pengalaman hiburan, terutama menonton, layaknya bioskop.

Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia mengatakan bahwa Xiaomi Smart Display Max 100 adalah layar pintar terbesar pertama yang dihadirkan Xiaomi ke pasar Indonesia.

“Tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan hiburan modern di rumah, layar pintar 100 inci ini menjadi solusi multifungsi untuk kebutuhan profesional dengan menghadirkan kualitas visual memukau dan audio yang sinematik. Inilah bentuk komitmen Xiaomi dalam mewujudkan semangat ‘Live Right, Live Smart’ dengan produk-produk AIOT yang berkualitas tinggi,” kata Andi.

Dibekali layar 100 inci QLED 4K UHD Xiaomi Smart Display Max 100 menghadirkan detail visual yang tajam dengan dukungan warna DCI-P3 94% untuk tampilan yang lebih berwarna dan realistis. Selain itu sistem Dolby Vision® dan Dolby Atmos®, menciptakan pengalaman audio-visual sinematik yang mendalam saat menonton film.

Mode filmmaker juga memastikan film ditampilkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh sutradara, tanpa pengolahan yang berlebihan.

Layarnya memiliki variable refresh rate 144Hz & AMD FreeSync™ Premium, yang menjadikan Xiaomi Smart Display Max 100 cocok untuk digunakan untuk bermain game. Xiaomi Smart Display Max 100 menampilkan gameplay ultra-halus dengan waktu latensi rendah hingga 4ms.

Tidak hanya untuk kebutuhan hiburan, smart display ini juga ideal bagi penggemar teknologi dan smart home dengan integrasi Google TV™, Google Assistant, dan Chromecast built-in, yang memungkinkan kontrol rumah pintar dengan mudah.

Xiaomi Smart Display Max 100 juga sangat cocok untuk digunakan untuk keperluan bisnis, seperti dalam ruang rapat besar atau tempat penyelenggaraan acara.

 

