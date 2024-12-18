Apple Kembangkan iPad Lipat dengan Layarnya 20 Inci, Ini Bocorannya

JAKARTA – Laporan baru menyebutkan bahwa Apple tengah mengembangkan "iPad raksasa yang dapat dilipat” yang memiliki ukuran setara dengan dua iPad Pro. Perangkat tersebut disebutkan sedang dalam pengembangan dan akan diluncurkan sekira pada 2028.

Menurut jurnalis Mark Gurman dari Bloomberg, prototipe awal iPad lipat ini telah melihat kemajuan dalam hal perangkat keras, dengan lipatan layar yang hampir tidak terlihat. Menurut sumber Gurman, Apple menetapkan ukuran layar perangkat ini mendekati 20 inci saat dibuka sepenuhnya, tetapi ukuran layar sebenarnya bisa jadi 18,8 inci, menurut peta rencana tampilan Apple yang bocor dari awal bulan ini.

Dilansir GSM Arena, perangkat ini disebut-sebut mirip dengan apa yang dibayangkan Microsoft dengan Surface Neo dan apa yang dilakukan Lenovo dengan Yoga Book 9i. Perbedaan perangkat keras utamanya adalah Apple ingin memiliki layar tunggal tanpa gangguan tanpa engsel yang terlihat di bagian depan untuk pengalaman yang lebih mulus.

Perangkat lipat pertama Apple kemungkinan besar akan diluncurkan dengan iPadOS atau varian OS yang sedikit dimodifikasi. Sementara Apple tampaknya akan fokus pada iPad yang dapat dilipat, Gurman juga merinci rencana Apple untuk iPhone yang dapat dilipat, yang diperkirakan tidak akan diluncurkan sebelum 2026.

(Rahman Asmardika)