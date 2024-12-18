Bagaimana Tampilan WhatsApp Jika Kita Diblokir Orang?

JAKARTA – Pesan WhatsApp yang dikirimkan tidak dibaca atau bahkan tidak terkirim? Itu mungkin karena kontak kita diblokir oleh orang lain. Pada ulasan ini terdapat informasi mengenai tampilan WhatsApp jika kita diblokir oleh orang lain.

Kita sebagai pengguna WhatsApp mungkin sering kesal jika pesan WhatsApp yang dikirimkan ke orang lain tidak dibaca, atau bahkan tidak terkirim. Hal ini bisa saja karena kontak kita telah diblokir oleh orang lain karena suatu hal.

Whatsapp memang menyediakan suatu fitur yang dapat membatasi penggunanya untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. Dengan cara itu, satu sama lain tidak akan bisa mengirimkan pesan, melihat status, hingga melihat foto profil.

Namun, tidak selamanya jika kita tidak dapat mengirimkan pesan ke pengguna lain itu berarti kita diblokir. Mungkin saja disebabkan oleh sinyal yang tidak stabil atau server WhatsApp yang sedang mengalami gangguan.

Untuk mengetahui tampilan WhatsApp yang telah diblokir, pengguna dapat menyimak ulasan ini. Oleh karena itu, terdapat ciri tampilan WhatsApp jika kita diblokir oleh orang lain di bawah ini.

Bagaimana Tampilan WhatsApp jika kita diblokir Orang?

Dilansir dari laman resmi FAQ WhatsApp, terdapat beberapa ciri yang menunjukkan bahwa pengguna mungkin telah diblokir, yakni,

1. Tidak Muncul Dua Centang Biru

Centang yang biasa pengguna lihat pada bubble chat WhatsApp ternyata memiliki arti. Centang satu berarti pesan sudah terkirim. Selanjutnya centang dua berarti pesan sudah terkirim dan diterima oleh pengguna lain. Terakhir centang dua berwarna biru memiliki makna pesan sudah terkirim, diterima, dan sudah dibaca.

Jika pengguna mengalami pesan yang dikirimkan menunjukkan centang satu dalam waktu yang lama, maka kemungkinan besar pengguna mungkin telah diblokir.