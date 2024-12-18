Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Aman agar Terhindar dari Doxing di Media Sosial

Naufal Firnanda , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |15:52 WIB
5 Cara Aman agar Terhindar dari Doxing di Media Sosial
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Di tengah perkembangan dunia digital saat ini, doxing merupakan ancaman bagi keamanan data dan informasi pribadi kita. Karena itulah, dibutuhkan cara-cara agar terhindar dari doxing di media sosial dan melindungi data pribadi kita.

Apa Itu Doxing?

Kerap terdengar di media sosial, doxing merupakan tindakan mencari, mengungkap dan mempublikasikan informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin mereka. Hal ini sering kali dilakukan dengan niat jahat, seperti balas dendam atau hukuman.

Faktor dan tujuan seseorang yang melakukan hal ini sangat beragam. Tetapi identiknya, seseorang melakukan hal ini dengan tujuan jahat untuk membalas perbuatan yang sudah dilakukan oleh sang pemilik data dan informasi tersebut.

Beberapa informasi seperti nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, tempat kerja, nomor telepon, informasi kesehatan dan keuangan seseorang, dan masih banyak lagi, dapat disebar jika dia terkena doxing.

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian para pengguna media sosial untuk menjaga informasi pribadinya dengan aman agar kejadian doxing tidak akan menimpa mereka. Lebih lanjutnya untuk mengetahui cara aman agar terhindar dari doxing media sosial, simak ulasan ini.

Cara Aman agar Terhindar dari Doxing di Media Sosial

Dikutip dari akun Instagram resmi @divisihumapolri , terdapat langkah cerdas terhindar dari doxing, yakni:

1. Privasi Akun Media Sosial

Cara aman pertama yang dapat dilakukan adalah dengan privasi akun media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memiliki fitur untuk menyembunyikan unggahan dan profil penggunanya dengan fitur privasi akun.

Untuk terhindar dari doxing, pengguna media sosial dapat mem-privasi akunnya agar tidak sembarang orang yang dapat melihat unggahan pribadi sekaligus mengutip informasi dari akun pengguna.

 

Halaman:
1 2 3
      
