Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jetour Bicara soal Rencana Pembangunan Pabrik di Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |19:22 WIB
Jetour Bicara soal Rencana Pembangunan Pabrik di Indonesia
Jetour Bicara soal Rencana Pembangunan Pabrik di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Jenama asal China, Jetour, baru saja meluncur di pasar Tanah Air. Dalam jangka panjang ke depannya, Jetour berencana ingin memiliki pabrik di Indonesia. 

Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk membangun pabrik di Indonesia ke depannya. 

"Jangka panjangnya kita memang ingin punya pabrik sendiri seperti negara lain," ujar Ranggy saat berkunjung ke iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/12/2024). 

Namun, ia masih belum bisa berbicara banyak mengenai rencana pembangunan pabrik. Begitu juga dengan total investasinya. 

Itu karena saat ini pihaknya masih merakit lokal menggunakan fasilitas pabrik PT Handal Motor Indonesia di Bekasi, Jakarta. 

"Tapi untuk saat ini kita memang masih fokus untuk CKD di Handal," tuturnya. 

Ia menyebut, merakit lokal merupakan salah satu strategi pihaknya agar bisa menghadirkan produk dengan harga bersaing. 

"Itu juga salah satu strategi kita untuk bisa punya harga kompetitif," katanya.

Di sisi lain, Ranggy mengungkapkan, Indonesia menjadi negara pertama bagi Jetour yang mengadopsi setir kanan. 

"Selain itu Indonesia, ini fun fact lainnya tentang Jetour. Indonesia itu jadi basis road test untuk globally untuk right hand drive setir kanan," katanya. 

Ia menjelaskan alasan pihaknya membuat pasar Indonesia sebagai basis road test setir kanan. Itu karena adanya kesempatan di market dan daya beli di Indonesia. 

"Karena memang lihat ininya sih, marketnya kan. Potensial, opportunity di market, daya beli konsumennya, segala macem. Indonesia itu CKD right hand drive pertama di dunia untuk Jetour, dan di Southeast Asia pun kita right hand drive pertama," tutur Ranggy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/52/3119262/jetour_dashing-y3C2_large.jpg
Jajal Jetour Dashing Tempuh Bandung-Jakarta, Begini Rasa Berkendaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/52/3116125/jetour-aRpP_large.jpg
Lewat Travel+ Strategi Jetour Hadapi Persaingan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/52/3115228/jetour-kzbh_large.jpg
Perluas Jangkauan, Jetour Target Buka 30 Showroom Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/52/3111170/jetour_bakal_pamerkan_mobil_listrik_di_iims_2025-On0T_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Jetour Bakal Pamerkan Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/52/3109635/jetour_zongheng_g700-wvn5_large.jpg
Jetour Zongheng Meluncur Bawa Mobil Offroad Premium, Ini Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/52/3106376/jetour_x70_plus-5oz8_large.jpg
Penjualan Jetour Melonjak hingga 80 Persen pada 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement