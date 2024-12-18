Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Amanda Manopo Spill Pengeluaran Ojol Selama Satu Tahun, Seharga Avanza

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |17:48 WIB
Amanda Manopo Spill Pengeluaran Ojol Selama Satu Tahun, Seharga Avanza
Amanda Manopo Spill Pengeluaran Ojol Selama Satu Tahun, Seharga Avanza (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu penyedia aplikasi ojek online atau ojol memberikan fitur total pengeluaran selama satu tahun bagi penggunanya. Tren yang sedang ramai di media sosial (medsos) itu juga diikuti aktris Amanda Manopo yang total pengeluarannya mengejutkan.

Melalui unggahan di Instagram Story, Amanda Manopo memperlihatkan pengeluarannya menggunakan ojol selama periode 14 Desember 2023 sampai 14 Desember 2024, yang mencapai Rp259.448.992 juta.

"Aku pikir aku sudah berubah, ternyata tidak," tulis keterangan yang juga memuat total transaksi yang dilakukan Amanda Manopo dalam satu tahun terakhir, dikutip Rabu (18/12/2024).

Keterangan tersebut ditulis bukan tanpa sebab. Pada 2022, nilai transaksi Amanda Manopo pada akun ojolnya mencapai Rp253 juta. Angka tersebut naik sebesar Rp6 juta, sehingga ia melabeli dirinya sendiri tidak berubah.

Penggunaan ojol Amanda Manopo dalam satu tahun sangat cukup untuk membeli sebuah mobil baru. Bahkan, ada sejumlah pilihan, seperti city car, Low MPV, dan SUV kompak.

Untuk mobil perkotaan, Amanda Manopo bisa memboyong Honda Brio RS, yang merupakan varian tertinggi. Mobil jenis hatchback ini dibanderol Rp253,1 juta. Setidaknya, masih tersisa Rp6 juta dari pengeluaran ojolnya dalam satu tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981/isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731/menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183334/viral_polisi_isi_bbm_pakai_drum-1AVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Beli Bensin di SPBU Surabaya Pakai Drum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601/viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181803/blind_spot-U8Qv_large.jpg
Viral Pemotor Terlindas Truk di Ciledug, Waspada Blind Spot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement