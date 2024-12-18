Amanda Manopo Spill Pengeluaran Ojol Selama Satu Tahun, Seharga Avanza

JAKARTA - Salah satu penyedia aplikasi ojek online atau ojol memberikan fitur total pengeluaran selama satu tahun bagi penggunanya. Tren yang sedang ramai di media sosial (medsos) itu juga diikuti aktris Amanda Manopo yang total pengeluarannya mengejutkan.

Melalui unggahan di Instagram Story, Amanda Manopo memperlihatkan pengeluarannya menggunakan ojol selama periode 14 Desember 2023 sampai 14 Desember 2024, yang mencapai Rp259.448.992 juta.

"Aku pikir aku sudah berubah, ternyata tidak," tulis keterangan yang juga memuat total transaksi yang dilakukan Amanda Manopo dalam satu tahun terakhir, dikutip Rabu (18/12/2024).

Keterangan tersebut ditulis bukan tanpa sebab. Pada 2022, nilai transaksi Amanda Manopo pada akun ojolnya mencapai Rp253 juta. Angka tersebut naik sebesar Rp6 juta, sehingga ia melabeli dirinya sendiri tidak berubah.

Penggunaan ojol Amanda Manopo dalam satu tahun sangat cukup untuk membeli sebuah mobil baru. Bahkan, ada sejumlah pilihan, seperti city car, Low MPV, dan SUV kompak.

Untuk mobil perkotaan, Amanda Manopo bisa memboyong Honda Brio RS, yang merupakan varian tertinggi. Mobil jenis hatchback ini dibanderol Rp253,1 juta. Setidaknya, masih tersisa Rp6 juta dari pengeluaran ojolnya dalam satu tahun.