HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Offroad J6 Meluncur di Surabaya, Segini Perbedaan Harganya dengan Jakarta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |17:23 WIB
Mobil Listrik Offroad J6 Meluncur di Surabaya, Segini Perbedaan Harganya dengan Jakarta
Mobil Listrik Offroad J6 Meluncur di Surabaya, Segini Perbedaan Harganya dengan Jakarta (Dok CSI)
A
A
A

JAKARTA - Mobil SUV listrik offroad pertama di Indonesia, Chery J6, resmi meluncur di Surabaya dan sekitarnya. Mobil listrik dengan desain gagah itu dibanderol mulai Rp500 jutaan.

Surabaya memang menjadi salah satu pasar strategis bagi Chery dalam memperluas dan memperkuat dominasi EV di Indonesia. Terlebih, ini menjadi kota kedua dengan penjualan mobil terbesar setelah Jakarta.

"Kehadiran Chery J6 dengan tagline E-Cube (Electric, Eco-Friendly, Exploration, dan Entertainment), kami harap dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayah Surabaya dan sekitarnya," ujar Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, dalam keterangan resmi.

Usai sukses melakukan debut dan tampil menjadi bintang pameran di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, kini masyarakat di Kota Pahlawan dapat merasakan langsung sensasi berkendara SUV listrik off-road pertama di Indonesia. 

"Karena tidak hanya sebagai kendaraan yang iconic, stylish dan modern, SUV offroad listrik pertama ini juga kami hadirkan sebagai solusi mobilitas yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan serta dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional," kata Rifkie.

Chery J6 dilengkapi perpaduan fitur-fitur premium. Untuk menunjang kenyamanan seluruh penumpang di dalam kabin, terpasang Large Panoramic Sunroof.

Soal keselamatan, 14 sistem ADAS (Advanced Driving Assistance System) canggih, SUV listrik ini memberikan perlindungan maksimal bagi pengendara dan penumpang. Dengan 8+X mode berkendara, mobil listrik ini siap menaklukkan berbagai medan.

 

Halaman:
1 2 3
      
