Daftar Harga Motor Yamaha XMax Bekas per Desember 2024 (Yamaha)

JAKARTA – Yamaha XMax merupakan skutik bongsor yang cukup diminati di Indonesia. Itu karena motor ini memiliki desain yang sporty, bagasinya luas, serta cocok digunakan untuk perjalanan jauh.

Yamaha Xmax mulai mengaspal di Indonesia pada 2017. Seiring berjalannya waktu, Xmax beberapa kali mendapat pembaruan, hingga pada akhir 2022 PT. YIMM merilis Xmax Connected.

Yamaha Xmax terbaru hadir dalam 2 varian, yaitu standard dan juga tech max.

Soal spesifikasi, motor besutan Jepang ini dibekali mesin berkapasitas 250 cc satu silinder, SOHC. Dengan mesin tersebut, tenaga maksimum yang dapat dihasilkan mencapai 22,5 HP dan torsi 24,3 Nm.

Secara dimensi, Yamaha XMax memiliki panjang 2.180 mm, lebar 795 mm dan tinggi 1.460 mm. Sementara ground clearance yang ditawarkan mencapai 135 mm. Ini membuat, pengendara dengan postur yang cukup besar atau tinggi tetap merasa nyaman saat mengendarai XMax.

Soal keamanan, Yamaha XMax ini mempunyai ABS, Dimmer Switch, Traction Control, Engine Check Warning dan reflektor samping.

Yamaha XMax 2024 dibanderol dengan harga Rp66-72 juta.

Apabila terlalu mahal, masyarakat tetap bisa membeli Yamaha XMax bekas dalam kondisi yang masih prima. Lantas, berapa harga motor Yamaha XMax bekas?

Dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Selasa (17/12/2024), segini harga motor Yamaha XMax bekas per Desember 2024: