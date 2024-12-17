Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Tahunan Mobil Chery Tiggo 8 Pro yang Masih Sekelas Fortuner dan Pajero Sport

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |15:10 WIB
Segini Pajak Tahunan Mobil Chery Tiggo 8 Pro yang Masih Sekelas Fortuner dan Pajero Sport
Segini Pajak Tahunan Mobil Chery Tiggo 8 Pro yang Masih Sekelas Fortuner dan Pajero Sport (Chery)
A
A
A

JAKARTAChery Tiggo 8 Pro merupakan SUV premium yang memiliki desain elegan serta dilengkapi teknologi canggih. Mobil ini bahkan disandingkan dengan SUV lain yang memiliki banyak peminat di Indonesia, seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.

Chery Tiggo 8 Pro hadir dengan 2 varian, yaitu luxury dan premium. Kedua varian tersebut ditenagai mesin turbocharged 2.0L TGDI yang dapat menghasilkan tenaga hingga 250 HP dan torsi 390 Nm.

Mobil dari jenama China tersebut juga menggunakan transmisi otomatis 7-percepatan kopling ganda, dengan sistem penggerak roda depan (FWD).

Secara dimensi, mobil berkapasitas 7 penumpang ini memiliki panjang 4.722 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.705 mm. Sementara kapasitas bagasinya mencapai 739 liter, yang membuat Chery Tiggo 8 Pro baik untuk aktivitas sehari-hari ataupun perjalanan jauh.

Selain spesifikasi dan harga mobil, besaran pajak juga termasuk salah satu pertimbangan sebelum membeli mobil. Diketahui, Chery Tiggo 8 Pro dibanderol Rp528 juta untuk tipe luxury dan Rp558 juta untuk tipe premium. Dengan begitu, tentu harga pajak Chery Tiggo 8 Pro tidaklah murah.

Lantas, berapa harga pajak Mobil Chery Tiggo 8 Pro?

Dari informasi yang dihimpun, Selasa (17/12/2024), berikut perkiraan pajak tahunan mobil Chery Tiggo 8 Pro yang perlu dibayarkan:

Tahun 2022

TIGGO 8 PROLUX 4X2AT Rp6.160.000

TIGGO 8 PROPREM4X2AT Rp6.420.000

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345/samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement