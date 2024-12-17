Segini Pajak Tahunan Mobil Chery Tiggo 8 Pro yang Masih Sekelas Fortuner dan Pajero Sport

JAKARTA – Chery Tiggo 8 Pro merupakan SUV premium yang memiliki desain elegan serta dilengkapi teknologi canggih. Mobil ini bahkan disandingkan dengan SUV lain yang memiliki banyak peminat di Indonesia, seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.

Chery Tiggo 8 Pro hadir dengan 2 varian, yaitu luxury dan premium. Kedua varian tersebut ditenagai mesin turbocharged 2.0L TGDI yang dapat menghasilkan tenaga hingga 250 HP dan torsi 390 Nm.

Mobil dari jenama China tersebut juga menggunakan transmisi otomatis 7-percepatan kopling ganda, dengan sistem penggerak roda depan (FWD).

Secara dimensi, mobil berkapasitas 7 penumpang ini memiliki panjang 4.722 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.705 mm. Sementara kapasitas bagasinya mencapai 739 liter, yang membuat Chery Tiggo 8 Pro baik untuk aktivitas sehari-hari ataupun perjalanan jauh.

Selain spesifikasi dan harga mobil, besaran pajak juga termasuk salah satu pertimbangan sebelum membeli mobil. Diketahui, Chery Tiggo 8 Pro dibanderol Rp528 juta untuk tipe luxury dan Rp558 juta untuk tipe premium. Dengan begitu, tentu harga pajak Chery Tiggo 8 Pro tidaklah murah.

Lantas, berapa harga pajak Mobil Chery Tiggo 8 Pro?

Dari informasi yang dihimpun, Selasa (17/12/2024), berikut perkiraan pajak tahunan mobil Chery Tiggo 8 Pro yang perlu dibayarkan:

Tahun 2022

TIGGO 8 PROLUX 4X2AT Rp6.160.000

TIGGO 8 PROPREM4X2AT Rp6.420.000