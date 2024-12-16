Cara Aktifkan Fitur AI WhatsApp di HP

JAKARTA – Jangan mau ketinggalan untuk menggunakan salah satu fitur terbaru dari WhatsApp ini. Pada ulasan ini terdapat cara untuk mengaktifkan fitur baru yaitu fitur AI WhatsApp di HP bagi para pengguna yang ingin mencobanya.

WhatsApp, yang terkenal sebagai salah satu aplikasi perpesanan instan paling populer di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari oleh orang banyak, kini menawarkan salah satu pembaruan yang terbukti membantu para penggunanya.

Aplikasi perpesanan ini memang selalu berinovasi dan memberikan sesuatu yang baru untuk memudahkan para pengguna setianya, salah satunya adalah dengan menghadirkan Meta AI yang merupakan chatbot asisten virtual dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Sebagai informasi bahwa kecerdasan buatan atau biasa disebut AI merupakan inovasi teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia serta dapat membantu dalam memecahkan suatu masalah.

Dilansir dari laman resmi WhatsApp, Meta AI dapat menjawab pertanyaan pengguna, mengajari sesuatu, atau membantu memberikan ide-ide baru. Pengguna juga dapat memilih untuk chat Meta Ai atau memilih karakter lain dengan kepribadian dan minatnya sendiri.

Pengguna dapat menggunakan layanan ini sepenuhnya secara gratis dan fitur ini juga sudah mendukung berbagai bahasa seperti Bahasa Arab, Hindi, Vietnam, Inggris, Portugis, Prancis, Spanyol, Tagalog, Thailand, dan tentunya Bahasa Indonesia.