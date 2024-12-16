Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Aplikasi dan Cara Sadap WhatsApp Pasangan Tanpa Scan Barcode

Naufal Firnanda , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |18:18 WIB
Aplikasi dan Cara Sadap WhatsApp Pasangan Tanpa Scan Barcode
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Bagi para pengguna yang penasaran dengan isi dari WhatsApp pasangannya perlu untuk menyimak ulasan ini sampai akhir agar mengetahui aplikasi dan cara sadap WhatsApp pasangan dengan mudah tanpa perlu scan barcode.

Aplikasi WhatsApp ramai digunakan oleh orang banyak sebagai salah satu aplikasi untuk berkomunikasi secara digital kepada orang lain. Bahkan diketahui bahwa WhatsApp merupakan salah satu aplikasi pesan instan terpopuler di dunia.

Tingginya tingkat penggunaan harian membuat banyaknya informasi yang terkandung pada WhatsApp. Hal ini membuat tidak jarang bahwa terdapat beberapa pengguna yang penasaran dengan isi WhatsApp orang lain, terutama isi WhatsApp pasangan.

Untuk mengetahui isi WhatsApp pasangan secara diam-diam, pengguna dapat menggunakan aktivitas penyadapan. Sadap WhatsApp bertujuan untuk melihat dan mengetahui informasi yang terdapat pada WhatsApp orang lain yang mungkin dibutuhkan untuk suatu alasan.

Maka dari itu, dengan aplikasi dan cara di bawah ini, pengguna dapat menjalankannya dengan mudah hanya dengan aplikasi dan tanpa perlu scan barcode.

Namun, sebelum masuk ke beberapa daftar aplikasi dan cara di bawah, perlu diketahui bahwa penyadapan merupakan tindakan ilegal yang melanggar privasi seseorang, bahkan juga melanggar hukum, terutama jika digunakan untuk tindak kejahatan dan semacamnya.

Aplikasi dan Cara Sadap WhatsApp Pasangan Tanpa Scan Barcode

mSpy

Pengguna dapat menggunakan mSpy dengan cara di bawah ini:

  1. Buka situs web resmi mSpy atau mengunduhnya.
  2. Jika sudah masuk ke aplikasnya, pilih paket berlangganan yang sesuai dan kemudian isi informasi untuk pembayaran.
  3. Setelah berhasil melakukan pembayaran, pengguna akan mendapatkan email sambutan yang berisi informasi login.
  4. Ikuti instruksi yang tersedia pada aplikasi mSpy.
  5. Setelah mendapatkan akses ke WhatsApp target, pengguna akan melihat semua yang tampil pada dasbor mSpy termasuk isi pesan dan media WhatsApp.
     

