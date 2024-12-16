Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Laporan Symantec: Grup Hacker China Targetkan Sejumlah Entitas Penting di Asia Tenggara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |12:19 WIB
Laporan Symantec: Grup Hacker China Targetkan Sejumlah Entitas Penting di Asia Tenggara
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Pakar keamanan Symantec Threat Hunter mengungkap apa yang disebut sebagai kampanye spionase, yang menargetkan organisasi-organisasi terkemuka di seluruh Asia Tenggara. Dalam laporan terbarunya pada Desember 2024, tim dari perusahaan teknologi Symantec itu mengaitkan kampanye tersebut dengan kelompok-kelompok ancaman persisten tingkat lanjut (APT) yang diduga beroperasi dari China.

Pengungkapan Symantec ini menggarisbawahi meningkatnya lanskap ancaman siber di Asia Tenggara, yang menyoroti kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan kerja sama internasional.

Analisis Symantec menunjukkan bahwa kampanye spionase tersebut terutama menargetkan lembaga-lembaga pemerintah, penyedia infrastruktur penting, dan industri-industri utama, termasuk telekomunikasi, pertahanan, dan energi.

Sektor-sektor ini kemungkinan dipilih karena kepentingan strategisnya dan informasi sensitif yang mereka tangani. Data tersebut, jika dikompromikan, dapat memberi musuh keuntungan geopolitik dan ekonomi yang signifikan.

"Pola penargetan menunjukkan niat yang jelas untuk mengumpulkan intelijen yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis," kata juru bicara Symantec, dilansir The Hong Kong Post, Senin (16/12/2024).

Sebuah konten di situs blog Trend Micro yang dirujuk dalam laporan Symantec mengungkapkan bahwa kelompok hacker Earth Baku, yang awalnya berfokus pada kawasan Indo-Pasifik, telah memperluas operasinya ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Kelompok tersebut dilaporkan telah menargetkan negara-negara seperti Italia, Jerman, Uni Emirat Arab, dan Qatar, dengan aktivitas potensial berlangsung di Georgia dan Rumania.

Symantec juga mencatat bahwa Earth Baku sebelumnya telah menggunakan alat yang disebut Rakshasa, yang menampilkan bahasa Mandarin yang disederhanakan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187361//kelapa-zk6K_large.jpg
China Investasi Hilirisasi Kelapa Rp1,6 Triliun di Morowali, Mulai Produksi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186793//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-UMte_large.jpg
Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185436//china-LKeD_large.jpg
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182716//menikah-XWwh_large.jpg
Warganya Malas Nikah, Begini Cara China Tingkatkan Angka Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181398//ilustrasi-8DNZ_large.jpeg
Laporan CrowdStrike Ungkap Lonjakan Serangan Ransomware Berbasis AI di Asia Pasifik dan Jepang
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement