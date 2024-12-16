Ini Cara Lengkap Membuat Polling di WhatsApp, Simak Langkah-Langkahnya

JAKARTA – Jajak pendapat atau polling WhatsApp menawarkan cara yang mudah untuk mengumpulkan pendapat, menyederhanakan pengambilan keputusan, dan meningkatkan komunikasi dalam lingkungan pribadi dan profesional. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban langsung dalam obrolan. Fitur ini telah menjadi sangat penting untuk menyelenggarakan acara, mengumpulkan umpan balik, dan melakukan survei cepat.

Polling WhatsApp menyederhanakan proses untuk merencanakan aktivitas kelompok atau mengumpulkan masukan tentang masalah yang mendesak, membuatnya lebih menarik dan interaktif.

Jadi, bagaiman cara untuk membuat jajak pendapat di WhatsApp? Berikut rincian langkah-langkah untuk melakukannya, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

Apa itu Polling WhatsApp?

Polling WhatsApp adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memposting pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban dalam obrolan atau grup. Peserta dapat memilih opsi yang mereka sukai dan melihat hasilnya secara langsung. Pengguna dapat membuat polling dengan hingga 12 opsi dan ada fleksibilitas untuk mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa jawaban.

Membuat jajak pendapat di WhatsApp cukup mudah. ​​Berikut cara membuat jajak pendapat WhatsApp dari perangkat Android atau iOS:

Cara Membuat Jajak Pendapat WhatsApp

Untuk Perangkat Android: