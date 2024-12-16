Jadi Varian Tertinggi, Intip Fitur Keselamatan Mitsubishi XForce Diamond Sense

JAKARTA - Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense meluncur pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024. Varian tertinggi XForce ini disematkan teknologi Diamond Sense yang dibekali sejumlah fitur keselamatan.

“Produk terbaru kami, yang menampilkan teknologi Diamond Sense, inovasi inovatif yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan di setiap perjalanan. Dengan bangga kami memperkenalkan varian Mitsubishi Xforce Ultimate DS untuk pelanggan Indonesia," ujar President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, dalam keterangan resmi, Senin (26/12/2024).

Secara eksterior, varian Mitsubishi Xforce Ultimate DS tetap mempertahankan konsep silky & solid serta New Generation Dynamic Shield. Yang membedakannya dengan dua varian sebelumnya adalah warna eksterior two-tone. Selain itu, ada penambahan Rear Spoiler dan Fashionable Roof Rail.

Dari interiornya dan fiturnya, di antaranya terdapat smartphone-link Display Audio (SDA) 12,3” Audio Head Unit dengan konektivitas wireless Android Auto dan Apple Carplay, Dynamic Sound Yamaha Premium Audio dengan 8 speakers.

Fitur lainnya di antaranya Hands-free Power Liftgate dengan kick sensor, Dual-Zone Auto Climate Control dengan teknologi Panasonic Nanoe-X™, Auto-Dimming Rearview Mirror, Assist Grips x4.

Perbedaan paling terlihat dari XForce Ultimate DS dibandingkan varian sebelumnya adalah fitur keselamatannya. Varian tertinggi XForce ini dilengkapi 6 airbags, Mono Camera, Sensor Radar di depan dan belakang, dan Ultrasonic Parking Sensor, yang memungkinkan beragam fitur pada teknologi "Diamond Sense” bekerja, yang terdiri atas Adaptive Cruise Control (ACC) with low speed follow, Automatic High Beam (AHB), Forward Collision Mitigation (FCM), Lead Car Departure Notification System (LCDN), Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Auto Headlight, Auto Rain Sensor, dan Rear Camera.