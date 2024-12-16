Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

ASUS Vivobook S 14 OLED S5406, Laptop Ringan untuk Desain

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |16:02 WIB
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406, Laptop Ringan untuk Desain
ASUS Vivobook S 14 OLED (S5406). (Foto: dok Ist)
JAKARTA - Di sebuah kafe yang sibuk di pusat kota, Zara, seorang profesional yang sering berpindah-pindah lokasi kerja, menikmati secangkir kopi sambil menatap layar laptopnya, ASUS Vivobook S 14 OLED S5406. Dengan desain yang tipis dan ringan, laptop ini menjadi partner setianya dalam menjalani hari-harinya yang dinamis.

Zara adalah seorang freelance desainer grafis yang kerap berpindah tempat kerja. Dari kafe ke co-working space, terkadang di taman kota bahkan di ruang tunggu bandara.

Laptop ringan ASUS Vivobook S 14 OLED S5406, dengan berat hanya sekitar 1,4 kg dan ketebalan 15,9 mm, sangat mudah dibawa ke mana saja. “Laptop ini benar-benar meringankan bebanku,” ucap Zara sambil tersenyum.

Tidak hanya ringan, laptop ini juga dilengkapi dengan Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H generasi terbaru, RAM 16GB LPDDR5X, dan storage 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, membuatnya sangat cepat dan responsif.

Zara bisa membuka beberapa aplikasi desain berat seperti Adobe Photoshop dan Illustrator tanpa hambatan. Apalagi sudah ada chip AI Intel® AI Boost NPU. “Aku bisa menyelesaikan proyek lebih cepat dan efisien,” tuturnya puas.

      
