HOME OTOTEKNO TECHNO

ChatGPT Segera Miliki Fitur Pemrosesan Video

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |20:13 WIB
ChatGPT Segera Miliki Fitur Pemrosesan Video
JAKARTA - ChatGPT milik OpenAI kini mampu memproses pentunjuk video yang diberikan oleh pengguna. Fitur baru ini sudah tersedia untuk pelanggan ChatGPT Plus dan Pro berbayar, dengan pelanggan perusahaan dan pendidikan diharapkan dapat memperoleh akses bulan depan.

Diluncurkan pada 2022, ChatGPT terus memperluas kemampuannya. Tahun lalu, pengembangnya mengatakan bahwa Model Bahasa Besar GPT-4 dapat memperoleh skor lebih tinggi pada ujian SAT – ujian standar yang banyak digunakan untuk penerimaan perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS) – daripada lebih dari 90% dari semua orang.

Selama siaran langsung pekan lalu, OpenAI meluncurkan fitur terbaru, yang memungkinkan ChatGPT berinteraksi dengan pengguna berdasarkan apa yang diamatinya melalui kamera ponsel cerdas atau apa yang sedang ditampilkan di layar. Misalnya, manusia dapat meminta chatbot untuk membantu menulis jawaban yang sesuai untuk sebuah pesan di aplikasi terbuka atau memberikan saran waktu nyata tentang melakukan tugas di dunia nyata.

Pada Februari, para peneliti meluncurkan alat bernama ‘Sora’, yang “mampu menghasilkan adegan kompleks dengan banyak karakter, jenis gerakan tertentu, dan detail akurat dari subjek dan latar belakang,” semuanya berdasarkan permintaan dari pengguna. Tools ini dapat memperluas gambar atau video yang diumpankan ke dalamnya dengan materi baru, kata perusahaan itu saat itu, membagikan beberapa contoh video yang dihasilkan AI di akun media sosialnya, sebagaimana dilansir RT.

 

