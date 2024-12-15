Samsung Umumkan Moohan, Headset XR Android Saingan Apple Vision Pro

JAKARTA - Samsung telah meluncurkan headset realitas yag diperluas (XR) pertamanya, yang diberi nama kode Project Moohan. Perangkat yang akan datang itu terlihat dalam sebuah demonstrasi ketika Google memamerkan sistem operasi Android XR barunya yang dirancang untuk headset realitas campuran dan kacamata realitas tertambah (AR).

Headset Moohan XR Samsung akan menawarkan dukungan untuk asisten AI Gemini milik Google dan akan hadir dengan aplikasi yang dioptimalkan untuk berjalan pada layar virtual yang besar. Perangkat itu akan diluncurkan tahun depan, sebagai pesaing Apple Vision Pro dan Meta Quest 3.

Dilansir Gadgets 360, Moohan, yang artinya tak terbatas dalam bahasa Korea, berjalan pada Android XR, yang merupakan platform baru Google yang dirancang dengan dukungan untuk fitur-fitur yang mengandalkan AR, realitas virtual (VR), dan kecerdasan buatan (AI). Google mengatakan bahwa itu akan menjadi perangkat pertama yang hadir dengan Android XR tahun depan, meskipun belum ada kabar dari kedua perusahaan mengenai jadwal peluncuran atau berapa harganya.

Raksasa teknologi Korea Selatan itu mengatakan headset Moohan XR akan dilengkapi layar canggih dan akan menawarkan kemampuan passthrough, serta dukungan untuk input multi-modal. Pesaing terdekatnya, Apple Vision Pro, dilengkapi dengan layar Micro-OLED dengan resolusi per mata 3.660 × 3.200 piksel.

Meski kita belum tahu banyak tentang harga headset Moohan XR atau kapan akan diluncurkan, kehadiran Android XR mengonfirmasi bahwa headset ini akan mendukung fungsionalitas baru yang dipamerkan Google saat memperkenalkan sistem operasi baru tersebut. Meski kita belum tahu banyak tentang harga headset Moohan XR atau kapan akan diluncurkan, kehadiran Android XR mengonfirmasi bahwa headset ini akan mendukung fungsionalitas baru yang dipamerkan Google saat memperkenalkan sistem operasi baru tersebut.