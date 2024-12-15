Kenapa Yandex Tiba-tiba Tidak Bisa Memutar Video atau Error?

JAKARTA - Kenapa Tiba-tiba tidak bisa memutar video? Cache dan juga data aplikasi akan membuat aplikasi Yandex terhambat. Cara yang tepat untuk mengatasinya adalah dengan menghapusnya.

Anda tinggal masuk ke dalam pengaturan. Kemudian buka ‘data aplikasi’ dan pilih Yandex. Setelah itu Anda pilih ‘Hapus Cache’ untuk memperlancar kemampuan aplikasi milik Anda. Jika perlu restart smartphone setelah menghapus cache.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (15/12/2024), Okezone telah merangkum Yandex tiba-tiba tidak bisa memutar video, sebagai berikut.

Penyebab Yandex Tiba-tiba Tidak Bisa Memutar Video

1. Adanya Format Video Tidak Mendukung

Jika video Yandex tidak bisa diputar mungkin masalah ini menjadi salah satu penyebabnya. Bisa saja video yang ingin kalian tonton itu formatnya tidak mendukung. Yandex sendiri biasanya mendukung format video yang umum.

Contoh video yang biasanya didukung oleh Yandex yang memiliki format MP4, FLV, AVI, dan lain sebagainya. Bila format tidak mendukung, sudah pasti Yandex tidak akan bisa membuka video tersebut. Anda mungkin bisa mencari dan menonton video dengan format yang lain.

2. Ada Masalah pada Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang bermasalah bisa mempengaruhi Yandex Anda. Salah satu contoh bermasalahnya perangkat lunak yaitu pada aplikasi yang Anda gunakan. Bisa saja aplikasi yang Anda gunakan sudah usang dan butuh untuk diperbarui.

Anda juga harus memperhatikan perangkat yang digunakan. Pastikan perangkat yang digunakan bisa mendukung Yandex itu sendiri. Sebab bila perangkat tidak mendukung, bisa dipastikan akan mengalami masalah saat mengakses Yandex.